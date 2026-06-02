De cara a la temporada de esquí es frecuente ver a distintas personalidades por San Carlos de Bariloche. Adelantándose a la llegada de la nieve, el ex DT de River Plate Marcelo Gallardo arribó este martes al aeropuerto internacional de esa la ciudad de Río Negro.

¿A qué viajó Marcelo Gallardo a Bariloche días antes del Mundial 2026?

Marcelo Gallardo volvió a hacer pie en la Patagonia y su presencia rápidamente se convirtió en tema de conversación de casi toda Bariloche. Este martes, cerca de las 14:30, el exfutbolista y multicampeón director técnico de River Plate llegó al aeropuerto internacional Teniente Luis Candelaria, donde fue reconocido por pasajeros y trabajadores de la terminal aérea.

El "Muñeco" bajó del avión con su característico bajo perfil y se dirigió hacia una camioneta que lo esperaba en el estacionamiento de la terminal. El ex DT de River evitó formular declaraciones y no se detuvo ante las personas que intentaron acercársele.

Desde el aire y con las montañas de fondo, así luce el clubhouse de Arelauquen - Foto: Gentileza

Una vivienda en uno de los barrios más exclusivos

Según reproducen distintos portales barilochenses, Gallardo habría viajado para supervisar los avances de una vivienda que está construyendo en el barrio privado Arelauquen, ubicado en las afueras de Bariloche. La zona está ubicada en el sector oeste de esa ciudad y se encuentra rodeada de bosques nativos, lagos y montañas. En los últimos se ha convertido en un lugar elegido tanto por empresarios como deportistas y figuras públicas que buscan privacidad en un entorno natural norpatagónico.

Un vínculo consolidado con la Patagonia

La visita del exentrenador del Millonario no sorprende a quienes conocen su estrecha relación con el Sur argentino. Gallardo ha demostrado en distintas oportunidades su afinidad con la Patagonia y especialmente con la región cordillerana.

Durante su etapa al frente del banco de River Plate, Gallardo eligió a San Martín de los Andes para realizar pretemporadas, aprovechando las condiciones naturales y la tranquilidad de la zona. Además, mantiene una reconocida afición por actividades al aire libre como el golf y el ciclismo, deportes que suele practicar durante sus estadías en el sur.

Un referente que sigue generando expectativa

Pese a su último ciclo no tan exitoso con River Plate, la llegada de Gallardo a Bariloche se produce en momentos en que su figura continúa siendo una de las más influyentes del fútbol argentino. En los últimos días también trascendió que formará parte de la cobertura periodística de una importante cadena deportiva internacional durante la próxima Copa del Mundo a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.