No es la final que soñaban disputar, pero tampoco es un partido más. Francia e Inglaterra volverán a verse las caras este sábado en Miami para definir al tercer puesto del Mundial 2026, un cruce que pondrá frente a frente a dos potencias históricas del fútbol europeo que llegan golpeadas tras caer en semifinales ante España y Argentina, respectivamente.

Más allá de que el objetivo principal se les escapó de las manos, ambos seleccionados europeos tienen motivos de sobra para salir a buscar la victoria. El premio será un lugar en el podio de la Copa del Mundo, pero también la posibilidad de inclinar a su favor un historial que lleva décadas escribiendo capítulos memorables.

Los números muestran una ventaja para Inglaterra. A lo largo de la historia se enfrentaron en 33 oportunidades y el seleccionado inglés domina el mano a mano con 18 victorias contra 10 triunfos franceses, además de cinco empates.

Sin embargo, la realidad reciente cuenta una historia diferente. Francia logró imponerse en tres de los últimos cinco enfrentamientos que disputaron ante los ingleses y llega con el recuerdo fresco de uno de los partidos más importantes de esta rivalidad: el triunfo por 2-1 en los cuartos de final de Qatar 2022. En aquella ocasión, los dirigidos por Didier Deschamps eliminaron a Inglaterra gracias a los goles de Aurélien Tchouaméni y Olivier Giroud.

La historia mundialista también tiene varios capítulos destacados. Este será el cuarto enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo. Inglaterra ganó los dos primeros duelos, imponiéndose 2-0 en la fase de grupos de Inglaterra 1966 y 3-1 en España 1982. Francia, por su parte, se quedó con el cruce más reciente y significativo: el de Qatar 2022.

Fuera de los Mundiales, la rivalidad se alimentó a través de amistosos, Eurocopas y eliminatorias europeas. En total, disputaron 24 encuentros amistosos, tres partidos en la Eurocopa y dos enfrentamientos en la clasificación rumbo a la Eurocopa de 1964.

El choque en Miami también tendrá un valor histórico adicional. Será la undécima ocasión en que dos selecciones europeas se enfrenten por el tercer puesto de una Copa del Mundo, una tradición que se repitió en varias ediciones y que suele ofrecer encuentros abiertos y con muchos goles.

En ese contexto, Francia buscará seguir alimentando una estadística positiva. Será su cuarta participación en un partido por el tercer puesto y cuenta con un saldo favorable: ganó dos veces y perdió una. Entre esos antecedentes aparece una actuación legendaria, cuando goleó 6-3 a Alemania en Suecia 1958 en el encuentro con más goles de la historia en esta instancia. Aquella tarde, Just Fontaine anotó cuatro tantos y cerró el torneo con una marca de 13 goles que todavía nadie pudo superar en una misma edición mundialista.

Además, los dirigidos por Deschamps llegan respaldados por una notable capacidad ofensiva. Los franceses marcaron en 16 de sus últimos 18 partidos mundialistas y acumulan un promedio superior a los dos goles por encuentro en sus últimas presentaciones en la máxima cita del fútbol.

Del otro lado estará una Inglaterra que buscará transformar la frustración de la eliminación ante Argentina en una despedida con sabor a revancha. El conjunto inglés domina el historial general y quiere volver a demostrarlo en un escenario de máxima exigencia.

Miami será testigo de un nuevo capítulo de una rivalidad que atraviesa generaciones. Francia intentará confirmar su crecimiento reciente frente a los ingleses. Inglaterra buscará hacer valer el peso de la historia. El premio no será la Copa, pero sí el honor de despedirse del Mundial con una sonrisa y una medalla colgada del cuello.