Por la 5ª fecha de la zona 1 en la UEFA Nations League, Italia se lo dio vuelta y le terminó ganando a Francia como local 3 a 1, llegando a lo más alto del cuadrangular en el que también está Bélgica.

Justamente, ante los belgas deberán presentarse los dirigidos por Roberto Mancini en la última, buscando avanzar a la siguiente instancia de la competencia internacional.

Michael Olise a los 10 minutos había puesto en ventaja a Le Blue, tras un yerro en la salida del arquero Gianluigi Donnaruma. Parecía quedar en el olvido todo el ruido previo en relación al conflicto que se habría generado entre el técnico Zinedine Zidane y el delantero Kyllian Mbappé.

Sin embargo, Pio Espósito, lo empató a los 26 y cambió la atmósfera en la capital de la moda.

El desnivel de los italianos llegó a los 18 del complemento por intermedio de Davide Fratessi. Sebastiano Espósito tuvo la chance de marcar su doblete y malogró un penal a tres minutos antes.

A falta de 15 para el final, esta vez sí acertó Pio Espósito, hermano de Sebastiano, se hizo presente para sentenciar el partido desde los doce pasos, en el segundo intento de su equipo en la noche.

Fue victoria visitante

Por el otro partido de la zona 1, Bélgica superó a Turquía 2 a 1 como visitante y de esta manera sigue dependiente de sí mismo porque llegó a los 9 puntos y quedó a uno de los líderes.

En la última, Italia visita al tercero en discordia. La Azzurra necesitará no perder para seguir en carrera, mientras que Francia recibirá al eliminado conjunto turco.