Pasan los años y los entrenadores, pero Francia no se baja de la elite del fútbol mundial y en el estreno de Zinedine Zidane en el banco le ganó a Turquía 1 a 0 como visitante con gol de Kylian Mbappé.

El delantero del Real Madrid se hizo presente a los 9 minutos del complemento recibiendo el pase de Olisse tras una pérdida de pelota del conjunto local.

Los espacios servidos en la última línea local fueron letales y el 10 controló con la parte externa de su pie derecho para sacar el remate esquinado que se hizo imposible para el arquero.

Tras la aparición decisiva en el partido, el 10 fue reemplazado por lesión. En lugar de Mbappé ingresó Desiré Doué.

Así, el ciclo de Zidane en reemplazo de Didier Deschamps tras una copa del mundo y un subcampeonato continuó en la misma línea de éxito.

La próxima fecha tendrá a Le Blue visitando a Bélgica que en su estreno derrotó a Italia en el Olímpico de Roma por 2 a 0.

El color de cada llegada

Cada llegada de los convocados al predio Clairefontaine para ponerse a las órdenes de la Selección de fútbol es una pasarela de moda y color en el país europeo.

Zidane, elegante como jugador y también como entrenador de la Selecció de Francia.

Antes de producirse este primer llamado a cargo de Zidane mucho se especuló respecto a esta situación. Trascendió que Zizu iba a bajar una línea de mayor mesura en este sentido, pero pero nada terminó ocurriendo.

Las grandes marcas encuentran en las figuras francesas el ambiente ideal para marcar tendencia en cada temporada.