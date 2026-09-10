Gianni Infantino volvió a recibir un duro golpe político dentro del fútbol mundial. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) decidió retirar su apoyo al presidente de la FIFA y reclamó una “profunda reorganización” de la máxima entidad del fútbol internacional.

La decisión fue comunicada oficialmente mediante un documento en el que la federación francesa cuestionó distintos episodios vinculados con la conducción de Infantino. Según la FFF, se produjeron “una serie de acontecimientos que involucran directamente la gobernanza de la FIFA y a su presidente” que entran en conflicto con los principios de buena gobernanza y con los valores que debe representar el fútbol.

El pronunciamiento francés representa un fuerte llamado de atención para Infantino, especialmente porque la propia FFF había expresado su respaldo al dirigente el pasado 29 de junio. Desde entonces, diferentes decisiones y proyectos impulsados por la FIFA generaron cuestionamientos dentro del ámbito internacional.

Uno de los principales focos de conflicto estuvo relacionado con una iniciativa para modificar el manejo de los derechos comerciales vinculados al Mundial. El proyecto provocó una reacción dentro de la UEFA y de distintas confederaciones, que terminaron ejerciendo presión para que la propuesta fuera abandonada.

Francia reconoció que esa respuesta conjunta logró frenar definitivamente el proyecto, pero advirtió que el problema va mucho más allá de esa iniciativa. “La cuestión de la gobernanza de la FIFA no puede considerarse resuelta”, sostuvo la federación.

El reclamo apunta ahora directamente a la estructura de conducción del organismo. La FFF planteó la necesidad de “una transformación profunda de la gobernanza de la FIFA”, con el objetivo de recuperar la confianza, fortalecer la transparencia y garantizar la independencia y una conducta ejemplar de la entidad que rige el fútbol mundial.

Un respaldo que empieza a resquebrajarse

El posicionamiento de Francia adquiere especial relevancia por el peso que tiene dentro del fútbol internacional. La pérdida de su respaldo deja a Infantino frente a un escenario político cada vez más desafiante, mientras crecen las voces que reclaman modificaciones en la conducción de la FIFA.

La situación también pone el foco en el próximo Congreso Ordinario de la FIFA, previsto para el 18 de marzo en Rabat, Marruecos, donde estará en juego la conducción del organismo.