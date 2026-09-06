Denuncia de US Soccer contra dirigentes argentinos por irregularidades

La Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) presentó una denuncia formal ante el Comité de Ética de la FIFA contra Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y Guillermo Tofoni.

El escrito, elevado directamente a Zúrich, acusa a los dirigentes argentinos de haber ejercido presiones indebidas, interferencias y maniobras consideradas “contrarias al fair play institucional” en el marco de la disputa por la organización de la Copa América 2024 y otros negocios vinculados a partidos internacionales.

Qué sostiene la denuncia que presentó la US Soccer contra Tapia, Toviggino y Tofoni

La denuncia sostiene que Tapia, Toviggino y Tofoni habrían participado en gestiones irregulares para influir en decisiones de la Conmebol y en negociaciones comerciales relacionadas con la cesión de derechos, organización de amistosos y acuerdos de explotación. US Soccer afirma que existieron contactos no autorizados, presiones sobre funcionarios y un intento de condicionar decisiones estratégicas del fútbol estadounidense.

El documento enviado a la FIFA, incluye correos electrónicos, comunicaciones internas y testimonios que, a criterio de la federación norteamericana, demostrarían conductas incompatibles con los códigos éticos del organismo. La presentación también menciona episodios vinculados a la disputa por la sede de la Copa América y a la relación comercial con Tofoni, empresario histórico en la organización de partidos internacionales.

La federación estadounidense pidió que el Comité de Ética abra una investigación formal, evalúe sanciones y determine si los dirigentes argentinos violaron normas sobre integridad, conflicto de intereses y abuso de posición. La denuncia se produce en un contexto de tensión creciente entre US Soccer y la AFA, luego de varios cruces públicos y privados por la organización de torneos y amistosos.

El caso abre un nuevo frente internacional para la dirigencia del fútbol argentino, que ya enfrenta cuestionamientos internos y externos por su manejo institucional y por la influencia creciente de Toviggino en decisiones estratégicas.

Denuncia de US Soccer contra dirigentes argentinos por irregularidades

Por ahora, la AFA mantiene el bajo perfil

Desde la AFA, según reconstruye el artículo, evitaron pronunciarse de inmediato y se limitaron a señalar que cualquier presentación ante la FIFA debe seguir los canales correspondientes. En el entorno de Tapia y Toviggino consideran que la denuncia responde a una disputa política y comercial y que no existen elementos que justifiquen sanciones.

El caso abre un nuevo frente internacional para la dirigencia del fútbol argentino, que ya enfrenta cuestionamientos internos y externos por su manejo institucional y por la influencia creciente de Toviggino en decisiones estratégicas. La FIFA, por su parte, deberá determinar si la denuncia amerita la apertura de un expediente disciplinario.