El Mundial 2026 abre sus cuartos de final con un duelo cargado de historia, revancha y estadísticas impactantes. Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves en Boston en busca del primer boleto a las semifinales, en una reedición de la semifinal de Qatar 2022 que terminó con triunfo francés por 2-0.

El historial favorece claramente a los europeos. Se enfrentaron seis veces y Francia nunca perdió: suma tres victorias y tres empates. El único antecedente mundialista fue justamente en Qatar, cuando los galos eliminaron a los Leones del Atlas camino al subcampeonato.

Los números recientes también respaldan a los dirigidos por Didier Deschamps. Francia ganó sus cinco partidos en este Mundial, convirtió 14 goles y recibió apenas dos. Además, atraviesa una impresionante racha de 14 victorias en sus últimos 16 encuentros mundialistas.

Como si fuera poco, Kylian Mbappé llega persiguiendo nuevos récords. El delantero acumula 19 goles en Copas del Mundo y es el máximo artillero de la historia de Francia en el torneo. A su lado aparecen figuras determinantes como Ousmane Dembélé y Michael Olise, dos de los futbolistas más desequilibrantes de esta edición.

Del otro lado estará una Marruecos que no deja de romper barreras. El conjunto africano permanece invicto en el Mundial 2026, con tres triunfos y dos empates, y se convirtió en la primera selección de África en alcanzar los cuartos de final en dos Copas del Mundo consecutivas.

Los Leones del Atlas llegan fortalecidos tras eliminar a Países Bajos por penales y golear a Canadá por 3-0. Con Achraf Hakimi como emblema y Yassine Bounou como una garantía bajo los tres palos, buscarán tomarse revancha de aquella eliminación sufrida ante Francia hace cuatro años.

El antecedente, el historial y los números favorecen a los europeos. Pero Marruecos ya demostró que sabe desafiar los pronósticos. Este jueves, en Boston, uno de los dos seguirá soñando con la gloria y dará un paso más hacia la final del Mundial.