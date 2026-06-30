En la continuidad del martes mundialista, Francia y Suecia se miden en los 16avos de final del Mundial 2026. En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Les Bleus llegan como candidatos luego de completar una fase de grupos perfecta y se medirán a los suecos, que se metieron en tercer lugar del Grupo F y quieren dar la sorpresa. El encuentro es transmisión de DSports y TyC Sports.

Los galos llegan al cruce como uno de los tres equipos que completaron la fase de grupos con puntaje perfecto. Los conducidos por Didier Deschamps comenzaron con victorias ante Senegal (3-1) e Irak (3-0) y vienen de una goleada sin atenuantes ante Noruega por 4-1, en ese último partido con una formación alternativa. Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé encabezan la lista de goleadores del equipo y quieren volver a demostrar su capacidad para meterse entre los máximos artilleros del torneo junto a Lionel Messi.

Dembelé se despachó con un hat-trick ante Noruega y busca ser importante junto Mbappé.

Por otra parte, Deschamps se refirió a sus días afuera de la concentración debido al fallecimiento de su madre, y aseguró estar entero. “Estoy bien, me viene bien tener algo que me mantenga ocupado desde que regresé. He retomado mis funciones y todo salió bien en el tercer partido. Personalmente, obviamente es muy difícil, pero tuve que irme por mi propio bienestar y el de la selección francesa", dijo el DT, que culminará un proceso de 12 años al frente de Francia al terminar este Mundial.

Del lado de Suecia, dirigida por Graham Potter, llegó a clasificarse como uno de los mejores terceros tras una fase de grupos con altibajos. Arrancó con una goleada sobre Túnez por 5-1, pero luego sufrió una derrota por el mismo marcador ante Países Bajos para cerrar finalmente con un empate 1-1 frente a Japón que confirmó su presencia en los 16vos.

Probables formaciones:

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Désiré Doué, Ousmane Dembélé; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Suecia: Jacob Widell Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf, Alexander Bernhardsson; Elliot Stroud, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson, Anthony Elanga; Alexander Isak y Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.

TV: DSports y TyC Sports.

Estadio: MetLife Stadium (New Jersey).

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).