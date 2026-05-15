La Confederación Sudamericana de Fútbol rechazó la apelación presentada por River y ratificó la suspensión del arquero Santiago Beltrán por lo que no podrá estar presente en el partido del miércoles frente a Bragantino de Brasil por la penúltima fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana.

El organismo del fútbol sudamericano consideró correcta la decisión del árbitro paraguayo Derlis López, quien expulsó al arquero durante el triunfo ante Carabobo en Venezuela.

Beltrán vio la tarjeta roja luego de salir del área y cortar un avance del delantero colombiano Joshuan Berríos, acción que fue revisada por el VAR y sancionada como ocasión manifiesta de gol.

River sostenía que la expulsión había sido incorrecta y en la apelación argumentó que el jugador no era el último hombre y citó antecedentes similares.

Vuelve Armani

Al ratificarse la suspensión del juvenil, se abre la puerta para el regreso de Franco Armani, quien ya se recuperó de la fibrosis en el tendón de Aquiles y está en condiciones de volver a la titularidad.

Franco Armani volverá a atajar como titular en River tras casi tres meses.

El capitán integró el banco de suplentes en el último partido frente a Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 y reaparecerá en el Estadio Monumental por la competencia internacional. El último encuentro oficial de Armani fue el 22 de febrero, cuando disputó el primer tiempo de la derrota ante Vélez Sarsfield.

Antes que todo esto suceda, el Millonario recibirá a Rosario Central el sábado desde las 19:30 por las semifinales de la Liga Profesional, ocasión en la que sí estará presente el joven arquero.