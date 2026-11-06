Franco Colapinto analizó su primer día de acción en el Gran Premio de Brasil, por la fecha 20 del Campeonato Mundial de Fórmula 1. El argentino fue noveno y undécimo en las primeras prácticas libres, en las que dominaron Lando Norris y Kimi Antoneli, que se corre en el autódromo José Carlos Pace del barrio de Interlagos en San Pablo.

"A la FP1 (Práctica Libre 1) vinimos con setup un poco distinto, para probar si el auto iba mejor que el año pasado. Pero era devuelta muy inconsistente, se movía mucho en los baches", explicó el argentino.

"En la FP2 volvimos todo para atrás, estuvo un poco mejor el auto pero todavía falta mucho. Bloqueamos en todos lados, falta tracción, tiene poca consistencia. Trabajaremos para mejorar mañana sábado", agregó el piloto de Alpine.

La actividad en tierras brasileñas seguirá este sábado, con la última tanda de entrenamiento (a las 11.30) y la Clasificación (desde las 15). Mientras que el domingo la carrera principal del Gran Premio comenzará a las 14.