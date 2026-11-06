Franco Colapinto tuvo un buen comienzo de actividad en el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1. En el circuito de Interlagos, el argentino finalizó en la novena posición de la primera práctica libre, con un registro de 1:12.654, en una tanda que tuvo a Lando Norris como el más veloz.

La actuación de Colapinto dejó buenas sensaciones, especialmente por el trabajo realizado durante los 60 minutos de actividad. El argentino completó 34 vueltas, siendo el piloto que más giró en la sesión, y aprovechó cada salida a pista para trabajar en el comportamiento de su monoplaza.

Su programa incluyó varias vueltas iniciales con neumáticos medios para encontrar buenas referencias y evaluar el funcionamiento del auto. Posteriormente, realizó una simulación de clasificación con los compuestos blandos y poca carga de combustible, antes de cerrar la práctica nuevamente con gomas blandas, pero con mayor cantidad de combustible, buscando el balance de cara a la competencia.

Colapinto quedó a 937 milésimas del tiempo de Norris y entre los diez mejores de una práctica particular, marcada por la presencia de varios pilotos debutantes y jóvenes talentos que ocuparon distintas butacas.Por su parte, El piloto de McLaren marcó un tiempo de 1:11.717 y superó por apenas 82 milésimas a Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que Max Verstappen (Red Bull) quedó tercero, con 1:11.953.

El italiano Gabriele Minì, quien reemplazó a Pierre Gasly y terminó séptimo con un tiempo de 1:12.569, apenas 85 milésimas por delante del argentino. El joven piloto de 21 años fue una de las sorpresas de la jornada.

Las acciones en San Pablo siguen por la tarde. Desde las 16hs se disputará la segunda práctica libre, ahora con toda la parrilla titular de todas las escuderías. El sábado desde las 11.30hs será la tercera practica y desde las 15hs la clasificación .