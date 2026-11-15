Franco Colapinto dejó un mensaje claro de cara al futuro: Alpine ya trabaja pensando en 2027 y el argentino se ilusiona con dar un salto importante de rendimiento en la próxima temporada de Fórmula 1. El piloto argentino reconoció que el equipo francés ya no realizará grandes actualizaciones en el monoplaza de 2026 y que la prioridad está puesta en solucionar problemas estructurales para el próximo campeonato.

El argentino explicó que las pequeñas actualizaciones durante el campeonato sirven para mejorar algunos aspectos, pero no alcanzan para resolver los problemas principales del auto, "las mejoras son como poner una tirita sobre una zona que necesita una solución mucho más profunda".señaló´, agregando además que "Alpine tiene identificados los problemas que debe corregir".

Se viene el GP de Las Vegas, en el circuito callejero y nocturno

Por otro lado, señaló que el equipo ya concentra sus esfuerzos en el proyecto 2027, y que el cambio de reglamento abre una oportunidad para mejorar el rendimiento, “En general, creo que definitivamente será mejor que este año”. Sin embargo, también fue cauto y advirtió que habrá que esperar para comprobar si Alpine logra mejorar más que sus rivales, ya que el nuevo reglamento técnico generará una carrera de desarrollo entre las escuderías.

A la temporada 2026 le queda el 22 de noviembre el Gran premio de la Vegas, luego la cita en Qatar el 29 del mismo mes, mientras que cierra en Abu Dabi el 6 de diciembre.

Colapinto tiene asegurada su continuidad para 2027 y volverá a compartir equipo con Pierre Gasly. La apuesta del argentino es que el trabajo que se está realizando en la fábrica de Enstone permita construir un auto más competitivo. En definitiva: Franco ya mira hacia 2027. Sabe que el presente de Alpine tiene limitaciones, pero confía en que los cambios profundos puedan darle al equipo una oportunidad de dar un salto de calidad.