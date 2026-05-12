Pasarán los años y la Fórmula 1 seguirá mostrando el legado imborrable que dejó Juan Manuel Fangio a lo largo de su historia. El piloto argentino logró cinco títulos, 24 victorias y 29 poles positions.



El prestigioso diario británico The Telegraph realizó un ranking de los 20 mejores pilotos de la F1 en toda su historia, que lo encabeza Fangio, por encima de nombres como Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Michael Schumacher, entre otros.

“El mayor problema de cualquier clasificación es la dificultad de comparar épocas. Si bien Hamilton y Senna son comparables en líneas generales, la Fórmula 1 era un deporte muy diferente en la década de 1950. No contaba con la misma cantidad de talento que tiene ahora, pero Fangio compitió contra muchos otros campeones y grandes figuras, y salió victorioso en la mayoría de las ocasiones. Lo que no se puede negar es su dominio estadístico”, fueron las palabras del diario británico para el pilotó argentino, que además agregaron que ningún piloto se lea cerca al “Chueco”.

El ranking completo

Juan Manuel Fangio: 5 títulos (1951, 1954, 1955, 1954 y 1957) / 24 victorias / 29 poles

Michael Schumacher: 7 títulos (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004) / 91 victorias / 68 poles

Lewis Hamilton: 7 títulos (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020) / 105 victorias / 104 poles

Jim Clark: 2 títulos (1963 y 1965) / 25 victorias / 33 poles

Ayrton Senna: 3 títulos (1988, 1990 y 1991) / 41 victorias / 65 poles

Alain Prost: 4 títulos (1985, 1986, 1989 y 1993) / 51 victorias / 33 poles

Max Verstappen: 4 títulos (2021, 2022, 2023 y 2024) / 71 victorias / 48 poles

Jackie Stewart: 3 títulos (1969, 1971 y 1973) / 27 victorias / 17 poles

Niki Lauda: 3 títulos (1975, 1977 y 1984) / 25 victorias / 24 poles

Alberto Ascari: 2 títulos (1952 y 1953) / 13 victorias / 14 poles

Nigel Mansell: 1 título (1992) / 31 victorias / 32 poles

Jack Brabham: 3 títulos (1959, 1960 y 1966) / 14 victorias / 13 poles

Sebastian Vettel: 4 títulos (2010, 2011, 2012 y 2013) / 53 victorias / 57 poles

Stirling Moss: 0 títulos (4 subcampeonatos) / 16 victorias / 16 poles

Fernando Alonso: 2 títulos (2005 y 2006) / 32 victorias / 22 poles

Mika Hakkinen: 2 títulos (1998 y 1999) / 20 victorias / 26 poles

Nelson Piquet: 3 títulos (1981, 1983 y 1989) / 23 victorias / 24 poles

Nico Rosberg: 1 título (2016) / 23 victorias / 30 poles

Damon Hill: 1 título (1996) / 22 victorias / 20 poles

Graham Hill: 2 títulos (1962 y 1968) / 14 victorias / 13 poles