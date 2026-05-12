Pasarán los años y la Fórmula 1 seguirá mostrando el legado imborrable que dejó Juan Manuel Fangio a lo largo de su historia. El piloto argentino logró cinco títulos, 24 victorias y 29 poles positions.
El prestigioso diario británico The Telegraph realizó un ranking de los 20 mejores pilotos de la F1 en toda su historia, que lo encabeza Fangio, por encima de nombres como Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Michael Schumacher, entre otros.
“El mayor problema de cualquier clasificación es la dificultad de comparar épocas. Si bien Hamilton y Senna son comparables en líneas generales, la Fórmula 1 era un deporte muy diferente en la década de 1950. No contaba con la misma cantidad de talento que tiene ahora, pero Fangio compitió contra muchos otros campeones y grandes figuras, y salió victorioso en la mayoría de las ocasiones. Lo que no se puede negar es su dominio estadístico”, fueron las palabras del diario británico para el pilotó argentino, que además agregaron que ningún piloto se lea cerca al “Chueco”.
El ranking completo
Juan Manuel Fangio: 5 títulos (1951, 1954, 1955, 1954 y 1957) / 24 victorias / 29 poles
Michael Schumacher: 7 títulos (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004) / 91 victorias / 68 poles
Lewis Hamilton: 7 títulos (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020) / 105 victorias / 104 poles
Jim Clark: 2 títulos (1963 y 1965) / 25 victorias / 33 poles
Ayrton Senna: 3 títulos (1988, 1990 y 1991) / 41 victorias / 65 poles
Alain Prost: 4 títulos (1985, 1986, 1989 y 1993) / 51 victorias / 33 poles
Max Verstappen: 4 títulos (2021, 2022, 2023 y 2024) / 71 victorias / 48 poles
Jackie Stewart: 3 títulos (1969, 1971 y 1973) / 27 victorias / 17 poles
Niki Lauda: 3 títulos (1975, 1977 y 1984) / 25 victorias / 24 poles
Alberto Ascari: 2 títulos (1952 y 1953) / 13 victorias / 14 poles
Nigel Mansell: 1 título (1992) / 31 victorias / 32 poles
Jack Brabham: 3 títulos (1959, 1960 y 1966) / 14 victorias / 13 poles
Sebastian Vettel: 4 títulos (2010, 2011, 2012 y 2013) / 53 victorias / 57 poles
Stirling Moss: 0 títulos (4 subcampeonatos) / 16 victorias / 16 poles
Fernando Alonso: 2 títulos (2005 y 2006) / 32 victorias / 22 poles
Mika Hakkinen: 2 títulos (1998 y 1999) / 20 victorias / 26 poles
Nelson Piquet: 3 títulos (1981, 1983 y 1989) / 23 victorias / 24 poles
Nico Rosberg: 1 título (2016) / 23 victorias / 30 poles
Damon Hill: 1 título (1996) / 22 victorias / 20 poles
Graham Hill: 2 títulos (1962 y 1968) / 14 victorias / 13 poles