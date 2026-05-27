La Fórmula 1 tendrá modificación importantes para el 2027. La escudería Alpine anunció que cambiará su nombre luego de cerrar un acuerdo con la empresa Gucci, quien será el principal patrocinador del equipo donde corre Franco Colapinto.

La escudería, que pertenece a Renault Group, pasará a llamarse desde el 2027 Gucci Racing Alpine Formula One Team. Con esto, la monoplaza sufrirá grandes cambios principalmente en su color, donde dejará el azul y rosado, para convertirse en negro y dorado.

Además, la marca Italiana tendrá presencia en la indumentaria y todo tipo de comunicación institucional dentro de la escudería con sede en Francia.

Con este acuerdo, será la primera vez que una casa de moda de lujo toma rol protagónico en la F1, impulsando la plataforma Gucci Racing, orientada a experiencias exclusivas, productos especiales y contenidos vinculados al deporte y el lujo.

EL contrato rondaría entre los 50 y 60 millones de dólares por temporada, y en principio tendrá como paras principales a los pilotos actuales: Franco Colapinto y Pierre Gasly.