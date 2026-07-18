El argentino Franco Colapinto clasificó 13° (decimotercero), pero partirá 11° undécimo) por las penalizaciones a Lando Norris (McLaren) e Isack Hadjar (Red Bull), en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, que se largará este domingo desde las 10 -hora argentina- en el Circuito de Spa Francorchamps, con Kimi Antonelli (Mercedes) desde la pole position.

A pesar de que el piloto de Alpine no logró pasar la Q2 y quedó 13° (decimotercero) con un tiempo de 1 minuto 46 segundos 392 milésimas, subirá dos posiciones en la parrilla de salida para la carrera del domingo debido a los 10 puestos de sanción para Norris y Hadjar por modificar componentes en sus monoplazas. Esta situación también lo beneficia a su compañero de equipo, Pierre Gasly, que pasará del 12° (doudécimo) al 10° (décimo) lugar.

El argentino sorteó sin problemas la Q1, en la que marcó una muy buena vuelta, pero no logró mejorar en la Q2 y quedó a más de dos décimas de pasar a la etapa decisiva de la qualy. En lo que va del fin de semana, ninguno de los dos autos de la escudería francesa pudo equiparar el ritmo de los Racing Bulls y de Gabriel Bortoleto (Audi).

"No mejoramos nada. Empeoramos en la mañana, así que no fueron buenos cambios. Está siendo un auto difícil de manejar; es impredecible. Todos mejoraron menos nosotros”, reflexionó el piloto 43, luego de la clasificación.

Detrás de Antonelli, que firmó una vuelta de 1m44s361, quedaron Max Verstappen (Red Bull, +0s317), Lando Norris (McLaren, +0s440 - largará 13°), y George Russell (Mercedes, +0s508).

Vale la pena recordar que tanto Norris como Hadar recibieron penalizaciones para la parrilla de salida de la carrera del domingo. El vigente campeón del mundo fue multado con diez puestos por cambiar por cuarta vez la central electrónica de su McLaren, mientras que el francés partirá desde el fondo por modificar por quinta vez en el año el motor, el turbo y el sistema de escape de su Red Bull.