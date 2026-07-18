La provincia del Neuquén tendrá una cita de lujo con el vóley del 28 julio al 2 de agosto con una serie de test matches entre Argentina y China, siendo una vez más sede de eventos deportivos de gran jerarquía. La actividad, que incluirá tres partidos, fue presentada este miércoles en el Ruca Che, el escenario que albergará la serie y que fue remodelado el año pasado al celebrar tres décadas desde su inauguración. Participaron autoridades provinciales, de la Federación Neuquina de Vóley y deportistas.

Durante esos días, además de los partidos, se desarrollarán entrenamientos abiertos, una propuesta que permitirá a deportistas, entrenadores, clubes, escuelas y al público en general vivir de cerca el trabajo de dos seleccionados internacionales y disfrutar de una experiencia única. Cabe destacar que los partidos serán transmitidos en vivo por el canal de Youtube de Radio y Televisión del Neuquén @rtn_neuquen.

Argentina llega a Neuquén como parte de su preparación para el Campeonato Continental y Panamericano Femenino Sub 19, mientras que China utilizará estos encuentros como puesta a punto para el Mundial U17 que se disputará próximamente en Chile. Las delegaciones estarán integradas por aproximadamente 42 personas (22 de Argentina y 20 de China).

Cronograma del 28 de julio al 2 de agosto

La actividad comenzará el martes 28 con un entrenamiento del seleccionado argentino de carácter abierto de 18.15 a 20. El miércoles 29, los ensayos serán de 11:20 a 13 y por la tarde de 18:30 a 20. El jueves 30, el entrenamiento será de 11:20 a 12:20, y a las 20 será el partido inaugural.

El segundo test match será el viernes 31 a las 12. Ese mismo día de 18:30 a 20 irá el entrenamiento. Mientras que el sábado 1 de agosto nuevamente habrá un entrenamiento breve de 11 a 12:20, ya que a las 20 será el tercer test match. La actividad se cerrará el domingo 2, con el último entrenamiento abierto de 11:20 a 13.

Esta actividad busca acercar el deporte de alto rendimiento a la comunidad, generar espacios de intercambio para deportistas y entrenadores y continuar posicionando a Neuquén como una plaza elegida para la realización de eventos deportivos de relevancia nacional e internacional.