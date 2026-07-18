En el partido de este sábado frente a Inglaterra, por el Nations Championship,que se disputa en el Estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero, el seleccionado argentino de rugby salió a la cancha con una camiseta de edición limitada con la que la UAR (Unión Argentina de Rugby) y Los Pumas rindieron homenaje al equipo campeón de fútbol en México 1986, al cumplirse 40 años de un encuentro que quedó para siempre en la historia del deporte argentino.

Desarrollada junto a Le Coq Sportif, la camiseta fue concebida exclusivamente para este partido y simboliza el reconocimiento del rugby argentino a un equipo cuyo legado trascendió su disciplina para convertirse en parte de la memoria colectiva de nuestro país.

Inspirada en los modelos utilizados en 1986, la camiseta recupera elementos icónicos de aquella época y los reinterpreta con tecnología y materiales de alto rendimiento. Su diseño presenta bastones verticales en dos tonos de azul, cuello en V, puños blancos, el logo retro de Le Coq Sportif y el escudo de Los Pumas en dorado, en una pieza conmemorativa creada especialmente para esta ocasión.

"Cada generación tiene la responsabilidad de honrar la historia de quienes dejaron una marca en el deporte argentino. Con este homenaje, la Unión Argentina de Rugby y Los Pumas celebran ese legado y renuevan el compromiso de representar a la Argentina con el mismo orgullo, pasión y entrega que distinguen a nuestros seleccionados nacionales", indicó UAR a través de un comunicado de prensa.