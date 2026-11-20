Aunque su principal desafío estará sobre el asfalto estadounidense, Franco Colapinto tendrá otro motivo para mantenerse atento durante el fin de semana. El piloto de Fórmula 1, reconocido hincha de Boca Juniors, reveló cómo hará para seguir la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, que coincidirá con su participación en el Gran Premio de Las Vegas.

En diálogo con la prensa durante la previa de la competencia, el corredor de Alpine dejó en claro que no piensa perderse la definición continental. “Lo seguiremos”, respondió cuando le preguntaron si estaría pendiente del encuentro que disputará el equipo de la Ribera en Colombia.

La pasión de Colapinto por Boca no es ninguna novedad y, de hecho, el propio automovilista recordó algunas situaciones en las que consiguió seguir los partidos mientras cumplía con sus compromisos internacionales. Una de ellas ocurrió durante el último Superclásico, cuando el Xeneize se impuso ante River.

“En el Superclásico estuve a full con el partido, en la bandera roja del GP de México me iban diciendo el resultado. Ganó Boca y me subí al auto motivado”, contó, al recordar cómo recibió las novedades del encuentro mientras estaba en plena actividad.

También mencionó una experiencia que compartió con Bizarrap durante su paso por Brasil, cuando Boca consiguió quedarse con el título de la Tabla Anual 2026. “Estuvimos siguiendo el partido con Bizarrap, que es de Vélez, pero me estuvo bancando. Estuvo con Boca a full y quería que ganara el campeonato, estuvo haciendo fuerza también”, relató.

De cara a la definición ante Atlético Mineiro, el piloto anticipó que volverá a repetir la estrategia. “Este fin de semana habrá que bancar de la misma manera, cuando baje del auto vamos a estar pendientes”, aseguró. El encuentro se disputará el sábado 21 de noviembre a las 19.30, mientras que la carrera principal de Fórmula 1 comenzará el domingo a la 1 de la madrugada, hora argentina.

Franco Colapinto más bostero que nunca

Por otro lado, Franco Colapinto también habló sobre sus expectativas para el GP de Las Vegas y reconoció que tiene muchas ganas de competir en el circuito estadounidense. “Es muy emocionante”, expresó, antes de referirse a los objetivos que persigue junto a Alpine para recuperar el protagonismo en las últimas fechas de la temporada.

El argentino también fue autocrítico sobre el rendimiento reciente de la escudería: “En las carreras recientes no hemos logrado aprovechar nuestro verdadero ritmo, pero volvemos a Estados Unidos con el objetivo de corregir esto y tener un fin de semana exitoso”. Así, entre la exigencia de la máxima categoría y su fanatismo futbolero, Colapinto tendrá un fin de semana en el que deberá repartir su atención entre dos grandes pasiones.