En la previa del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, Franco Colapinto aceptó el juego que le propuso Cachete Sierra. Se trataba del típico ping pong en el que el piloto tenía que elegir una de dos opciones. Algunas lo pusieron en aprietos, sobre todo cuando el actor cruzó el fútbol con el automovilismo y le dio a elegir entre Juan Román Riquelme y Ayrton Senna.

Para pasar un domingo, por ejemplo, Franco Colapinto eligió La Bombonera por encima de Mónaco. Pero cuando Cachete Sierra cambió los escenarios por sus ídolos y puso a Juan Román Riquelme frente a Ayrton Senna, el festejo fue para el brasileño. Al piloto le alcanzó con el apellido para darle la victoria: “Senna”.

Hubo dos preguntas que bien podían servir para organizarle la previa de una carrera. Para escuchar antes de salir a pista, entre la cumbia y el rock, se quedó con el “Rock Nacional”. A la hora de armar el menú, toda la oferta del paddock tuvo que competir con un solo plato. “Eso es muy fácil, milanesa con papas”, resolvió.

El fútbol recuperó terreno cuando a Franco Colapinto le ofrecieron dos posibilidades difíciles de reunir en una misma carrera deportiva. Podía tener a Max Verstappen de compañero de equipo o levantar la Copa Libertadores. “Ganar la Libertadores”, eligió. Y para ver a alguien defender un resultado, entre Sergio “Checo” Pérez cuidando su posición en la pista y Emiliano Martínez en el arco, también tuvo favorito: “El Dibu, el Dibu atajando penales”.

Una noche de truco perdió frente a una sesión en el simulador, pero con el mate hubo menos margen para negociar. Cachete Sierra le preguntó qué prefería, si quedarse sin yerba un domingo o sin neumáticos para la última ronda de clasificación. El piloto encontró una ventaja hasta en la falta de gomas: “Si llegamos a Q3 estamos bien, así que creo que sí, sin gomas en Q3”.

La otra opción para conservar el mate tal como le gusta era aceptar una parada de cinco segundos en boxes. Entre esa demora y el azúcar, se quedó con la demora, aunque hizo una salvedad sobre el tiempo que estaba dispuesto a conceder: “Nueve son mucho, pero cinco segundos...”. Para el último duelo, Franco Colapinto tuvo enfrente a Lewis Hamilton y a Lionel Messi. Esta vez se tomó el tiempo justo para decir dos veces el mismo apellido: “Messi, Messi”.