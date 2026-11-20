El nombre de Nelson Castro continúa generando repercusiones luego del escándalo que protagonizó durante su cobertura de la visita del papa León XIV a Perú. Tras las críticas que recibió por sus comentarios sobre la ciudad de Chiclayo, el periodista regresó a la Argentina y volvió a hablar públicamente, aunque no hizo referencia directa a la controversia que lo puso en el centro de la escena.

La reaparición se produjo el jueves 19 de noviembre, durante una comunicación con Radio Rivadavia. Allí, el integrante de TN fue consultado sobre el funcionamiento del equipo que acompaña al Sumo Pontífice y, particularmente, sobre quiénes participan en la preparación de sus discursos y mensajes oficiales.

Ante la pregunta, Castro explicó que el Papa cuenta con colaboradores propios y que tiene una participación activa en la elaboración de sus intervenciones. "No, no, por supuesto él tiene su equipo, hay un equipo permanente, él por supuesto le pone su imprenta, su impronta. Es un elemento realmente muy importante y determinante para eso", respondió.

En esa misma línea, el periodista profundizó sobre la estructura de trabajo que rodea a León XIV y destacó el papel de las personas de confianza del Pontífice. "El equipo es estable, él fija los temas y fundamentalmente por supuesto tiene gente de su confianza y su secretario es realmente muy importante", agregó durante la entrevista radial.

Además, Castro señaló que el Papa conoce previamente el contenido de las intervenciones que realiza durante sus actividades oficiales. "Él después los lee los discursos obviamente, así que él sabía no solamente lo que él iba a decir, sino lo que los otros iban a decir", explicó, al describir la dinámica interna del Vaticano.

Otro de los puntos que abordó fue la agenda internacional del líder de la Iglesia católica. Sobre los próximos desplazamientos, adelantó que no habrá nuevas giras durante lo que resta de este año y mencionó el viaje previsto para 2027. "No gira por este año, ya no, ya ahora viene todo el tiempo Navidad, sí. El año que viene, el único viaje es a Corea", aseguró.

Nelson Castro rompió el silencio

Sin embargo, su intervención volvió a despertar interés por una cuestión que quedó pendiente: la polémica en Perú. El conflicto comenzó cuando, durante una transmisión para TN desde Chiclayo, describió las condiciones de algunas calles y viviendas con expresiones que provocaron indignación entre los habitantes del lugar. "Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente", había dicho.

Las repercusiones no tardaron en llegar. La periodista peruana Carla García cuestionó duramente sus palabras, mientras que otros comunicadores argentinos también opinaron sobre el episodio. Jonatan Viale defendió a su colega y manifestó: "Me da mucha pena, me parece que hubo un malentendido". Por su parte, Nancy Pazos consideró que tanto Castro como Mercedes Ninci debían reconocer el error y pedir disculpas. Hasta el momento, en su reaparición radial, el periodista optó por hablar del Papa y del Vaticano, sin responder directamente a los cuestionamientos.