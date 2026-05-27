Franco Colapinto atraviesa un cumpleaños distinto, de esos que llegan con saludos, festejos y una carga simbólica más fuerte de lo habitual. A los 23 años, el piloto argentino recibió mensajes públicos de la Fórmula 1 y de Alpine, dos señales que no pasaron inadvertidas para los fanáticos que siguen de cerca cada paso de su crecimiento en la categoría.

El guiño más cercano llegó desde la escudería francesa, que eligió acompañar la fecha con una publicación dedicada al joven corredor. Alpine compartió una serie de imágenes del argentino y escribió: “Feliz Cumpleaños @francolapinto. Nuestro #43 cumple 23 hoy”, una frase breve, pero suficiente para activar una ola de comentarios entre quienes celebran su presente dentro del equipo.

La reacción de los seguidores fue inmediata porque el cumpleaños aparece en un momento especial para Franco Colapinto. Después de una temporada en la que logró instalarse con más fuerza en el radar internacional, cada gesto oficial alrededor de su figura tiene otro peso. Ya no se trata solo de una promesa argentina, sino de un piloto que empieza a construir un lugar propio.

Desde la cuenta oficial de la Fórmula 1 también se sumaron al festejo con un mensaje que apuntó directamente a su actualidad deportiva. “De fuerza en fuerza en 2026… ¡y solo está cumpliendo 23! Deseándote un muy feliz cumpleaños @FranColapinto”, publicaron, destacando el recorrido que viene mostrando en una temporada clave para su proyección.

Ese saludo tuvo, además, un detalle comercial que llamó la atención de los hinchas. La F1 aprovechó la ocasión para lanzar una promoción especial y anunció un descuento del 10% en la compra de indumentaria oficial, un movimiento que terminó de convertir el cumpleaños del piloto de Pilar en una pequeña celebración compartida también por quienes lo siguen desde afuera de la pista.

El contexto ayuda a explicar por qué el festejo tuvo tanta repercusión. Colapinto viene de actuaciones muy positivas en Miami y Canadá, dos carreras que fortalecieron su imagen en la máxima categoría. En especial, su sexto puesto en Canadá marcó un punto alto y alimentó la expectativa sobre lo que puede conseguir en lo que resta del calendario.

Con ese escenario, los saludos de Alpine y la Fórmula 1 quedaron lejos de ser una simple formalidad. Para Franco Colapinto, el cumpleaños número 23 llegó rodeado de reconocimiento, entusiasmo y una ilusión que crece en paralelo a sus resultados. En las redes, los fanáticos argentinos hicieron el resto: convirtieron la fecha en otra muestra de apoyo masivo.