El aniversario de River debía quedar asociado a homenajes, recuerdos y mensajes emotivos, pero una aparición de Daniel Passarella terminó llevando la conversación hacia otro lado. El histórico capitán grabó un saludo por los 125 años del club y, lejos de pasar inadvertido, el video abrió una discusión cargada de suspicacias.

El mensaje tenía además un componente personal, ya que la fecha coincidía con su cumpleaños. En el registro, Daniel Passarella expresó: "El 25 de mayo es un día muy especial para mí. No solo por la Revolución, sino también por el aniversario de River Plate y mi cumpleaños número 73. Gracias a todos los que creyeron en mí y me acompañaron. Sigan atentos que dentro de poco van a entender muchas cosas".

Hasta ahí, el saludo podía leerse como una reaparición más dentro de una jornada sensible para el mundo millonario. Sin embargo, las redes se enfocaron rápidamente en lo que había alrededor del exdefensor y no tanto en sus palabras, algo que terminó cambiando por completo la recepción del video.

El primer detalle señalado fue el color del suéter que llevaba puesto: celeste. El segundo apareció detrás suyo, donde se veía una botella de fernet. Esa combinación bastó para que muchos usuarios empezaran a relacionar la escena con Belgrano de Córdoba, justo en una semana especialmente incómoda para los hinchas de River.

La lectura tomó fuerza porque el club cordobés no es un nombre cualquiera en la historia reciente del Millonario. Belgrano quedó marcado en la memoria por la Promoción de 2011, que terminó con el descenso de River, y volvió a quedar en agenda después de la final del Torneo Apertura, donde el Pirata consiguió una victoria que todavía duele en Núñez.

A partir de ese cruce de símbolos, las cargadas empezaron a multiplicarse. Cuentas partidarias, hinchas rivales y usuarios atentos a cada gesto futbolero instalaron la pregunta sobre si la escena había sido casual o si escondía una provocación. En ese contexto, el saludo de Daniel Passarella dejó de ser solo institucional para transformarse en material de debate.

Más allá de la intención real del ex presidente, el episodio mostró otra vez cómo funciona el clima del fútbol argentino en redes. Un color, un objeto de fondo y una fecha sensible alcanzaron para convertir un mensaje de aniversario en una escena incómoda para River, con Daniel Passarella otra vez en el centro de una polémica difícil de apagar.