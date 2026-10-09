Franco Colapinto volvió a protagonizar un momento descontracturado con sus seguidores en la previa del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Mientras se prepara para afrontar una nueva fecha del campeonato, el argentino se cruzó con un fanático que quiso llevarse un recuerdo suyo, pero una inesperada observación sobre su vestimenta terminó convirtiéndose en la anécdota del día.

El encuentro ocurrió cuando el piloto de Alpine caminaba por uno de los sectores internos del circuito callejero de Marina Bay. Como sucede habitualmente en cada presentación de la categoría, varios admiradores se acercaron para saludarlo y pedirle una firma. Uno de ellos consiguió captar su atención, aunque la respuesta que recibió seguramente no era la que esperaba.

Todo comenzó cuando el joven le mostró una camiseta de la Selección de España, utilizada en el último Mundial de la FIFA, para que se la autografiara. Colapinto reparó inmediatamente en la prenda y, con humor, le lanzó una frase que lo tomó por sorpresa: “La camiseta está mal”. La reacción del piloto generó un divertido intercambio entre ambos.

Lejos de quedarse callado, el fanático intentó aclarar la situación y le hizo una confesión al argentino: “Yo hincho por Argentina”. Así, el episodio terminó con un guiño futbolero que reflejó la buena onda entre el corredor y sus seguidores, en una jornada marcada por la expectativa que genera su participación en la máxima categoría del automovilismo.

Más allá de ese momento, Colapinto también habló sobre sus posibilidades deportivas durante la conferencia de prensa oficial. El representante argentino se mostró optimista de cara al fin de semana y aseguró que el equipo cuenta con herramientas para recuperarse: “Intentaremos recuperarnos. Tenemos un coche muy rápido, así que no es un problema de competitividad”.

El piloto también destacó los avances de Alpine desde el Gran Premio de Países Bajos, donde el monoplaza incorporó nuevas actualizaciones técnicas. Según explicó, el equipo “ha dado buenos pasos” y ahora está en condiciones de “ser competitivos en toda clase de circuitos”. Además, consideró que tienen “velocidad para aspirar al quinto puesto de la clasificación” en Singapur.

Consciente de que el campeonato todavía ofrece oportunidades, el argentino remarcó: “Son muchos puntos lo que hay todavía en juego y este año nos vemos más fuertes. Mañana veremos cómo nos va en la práctica libre y esperemos poder luchar por los puntos este fin de semana”. La actividad continuará con las sesiones de entrenamiento y la clasificación, antes de la carrera del domingo.

El cronograma, con horarios de Argentina, contempla las prácticas libres y la clasificación sprint para el viernes 9 de octubre, a las 5.30 y 9.30, respectivamente. El sábado 10 se disputarán la sprint, a las 6, y la clasificación, a las 10. Finalmente, la carrera del Gran Premio de Singapur se correrá el domingo 11 de octubre desde las 9, con Colapinto en busca de una buena actuación para sumar puntos junto a Alpine.