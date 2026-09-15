Franco Colapinto quedó como el único piloto que terminó todos los Grandes Premios de la Fórmula 1 en 2026 luego del abandono de Lewis Hamilton en el Gran Premio de España. El argentino completó las 14 carreras disputadas hasta el momento y no registra ningún retiro en la temporada. La continuidad del piloto de Alpine refleja tanto la confiabilidad de su monoplaza como su regularidad durante las competencias.

Hamilton perdió el récord de carreras completadas

Lewis Hamilton también había llegado al Gran Premio de España sin abandonos en la temporada, pero su Ferrari sufrió un problema en los frenos que lo obligó a retirarse cuando apenas se habían completado seis vueltas.

De esta manera, el siete veces campeón del mundo dejó de integrar la lista de pilotos que finalizaron todos los grandes premios del año y Colapinto quedó en soledad al frente de ese registro. El argentino, por su parte, no protagonizó ningún abandono durante las primeras 14 fechas de la temporada 2026.

Franco Colapinto, el único piloto sin abandonos en 2026

Stroll encabeza la lista de abandonos

En el extremo opuesto aparece Lance Stroll, quien acumuló nueve abandonos con Aston Martin y lidera ampliamente ese registro. Detrás se encuentra Valtteri Bottas, de Cadillac, con siete.

La tabla continúa con Nico Hülkenberg y Fernando Alonso, ambos con seis retiros, mientras que Alexander Albon y Sergio Pérez acumularon cinco cada uno. Entre los pilotos con tres abandonos aparecen Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Lando Norris y Oscar Piastri.

Tsunoda, el otro piloto sin abandonos

El único otro corredor que figura con cero abandonos es Yuki Tsunoda, aunque su situación es diferente a la de Colapinto. El japonés disputó apenas tres grandes premios con Racing Bulls: Países Bajos, Italia y España. Su presencia en la categoría se produjo como reemplazo de Liam Lawson, quien había subido a Red Bull por la lesión de Isack Hadjar. Por ese motivo, el registro de Colapinto es el más significativo entre los pilotos que participaron de toda la temporada.

La tabla de abandonos

La clasificación de retiros en las 14 carreras disputadas quedó encabezada por Stroll, con nueve, seguido por Bottas con siete. Hülkenberg y Alonso tienen seis, mientras que Albon y Pérez suman cinco.

En tanto, Max Verstappen y Oliver Bearman registraron cuatro abandonos; Leclerc, Sainz, Norris y Piastri, tres; George Russell, Hadjar y Lindblad, dos; y Hamilton, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Liam Lawson, Andrea Kimi Antonelli y Gabriel Bortoleto, uno.

Franco Colapinto, en cambio, aparece con cero abandonos, una estadística que lo convierte en el único piloto que completó todas las carreras del campeonato 2026 entre quienes disputaron la temporada completa.