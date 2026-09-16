La espera llegó a su punto máximo y este miércoles Gran Hermano: Generación Dorada tendrá su gran definición. Después de semanas de convivencia, estrategias, peleas y alianzas, Sol Abraham y Yisela “Yipio” Pintos quedaron frente a frente en la instancia decisiva del reality de Telefe, conducido por Santiago del Moro.

La pregunta que se repite entre los seguidores del programa es cuándo comenzará la gala que definirá a la ganadora. De acuerdo con la programación difundida por Telefe, la emisión de este miércoles 16 de septiembre comenzará a las 22.15 horas. Desde ese momento, Santiago del Moro acompañará a las finalistas hasta conocer el resultado de la votación.

Con solamente dos participantes en carrera, la expectativa se trasladó por completo a las redes sociales. Los diferentes sondeos que circularon durante las últimas horas mostraron una definición bastante pareja, aunque Yipio apareció en varios de ellos con una pequeña ventaja sobre su rival. La diferencia, sin embargo, no permite anticipar el resultado de la gala.

En las encuestas difundidas entre los seguidores de Gran Hermano 2026, la uruguaya llegó a reunir porcentajes superiores al 50% y en algunos casos alcanzó el 54%, 55% y hasta 70%. Del otro lado, Sol Abraham obtuvo mediciones cercanas al 45% y 47%, aunque también apareció un sondeo en el que se impuso con un contundente 68%.

Los relevamientos que circularon en redes contaron con una participación que osciló entre 1000 y 6000 usuarios, con la posibilidad de emitir un voto por cuenta. Más allá de esas mediciones, la verdadera definición se conocerá recién durante la transmisión de Telefe, cuando se anuncie oficialmente quién se queda con el título.

El martes 15 ocurrió además un momento especial dentro de la casa. Luego de la eliminación de Charlotte Caniggia, las dos finalistas recibieron durante algunas horas la visita de sus familiares. El ingreso permitió romper el aislamiento que habían mantenido durante la competencia y funcionó como un último acompañamiento antes de la noche decisiva.

Se viene la Gran Final

También quedó definido qué sucederá después de la final. Santiago del Moro anunció que los premios serán entregados durante la Noche de las Campeonas, prevista para el jueves 17 de septiembre. Además, el conductor adelantó que habrá obsequios especiales destinados al resto de los participantes que formaron parte de esta temporada.

De esta manera, Sol Abraham y Yipio se preparan para protagonizar el último gran duelo de Gran Hermano 2026. La gala comenzará a las 22.15, y una de las dos será coronada como campeona, tomando el lugar que en la edición anterior ocupó Santiago “Tato” Algorta, mientras que el jueves llegará el cierre definitivo con la Noche de Campeonas.