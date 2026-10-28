Franco Colapinto encontró un momento para desconectarse de la exigencia de la Fórmula 1 y recargar energías antes de afrontar el Gran Premio de México. Después de un período complicado en las pistas, el piloto argentino eligió las playas de Los Cabos, en Baja California Sur, para disfrutar de una breve escapada junto a las personas que lo acompañan durante la temporada.

La estadía duró apenas dos días, pero tuvo todos los ingredientes para una pausa reparadora. Entre paisajes paradisíacos, mar y paseos en yate, el corredor de Alpine compartió tiempo con su círculo más cercano, en una salida que quedó registrada en distintas imágenes publicadas en las redes sociales de sus representantes.

Quienes mostraron parte de la experiencia fueron María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, los mánagers del argentino. También participaron Lucas Benamo, su entrenador, y Miguel Presencia, el fisioterapeuta que lo acompaña en el calendario internacional. Las postales permitieron conocer una faceta más distendida del joven piloto, lejos de la presión de las competencias.

Las entretenidas vacaciones de Franco Colapinto

Sin embargo, el descanso no significó abandonar la rutina deportiva. Colapinto aprovechó esos días para continuar con su preparación física, fundamental para responder a las exigencias de los monoplazas. Benamo compartió un video en el que ambos aparecen corriendo en una cinta, mientras el trabajo específico también incluyó ejercicios para fortalecer el cuello y afrontar las fuerzas que soportan los pilotos durante una carrera.

El viaje llegó después de un nuevo golpe deportivo en el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en Austin. El argentino debió abandonar en la vuelta 37 tras un incidente con Arvid Lindblad, que provocó daños en su auto. De esta manera, acumuló cuatro abandonos en las últimas cinco carreras, una estadística que refleja las dificultades que atravesó durante el tramo reciente del campeonato.

“Hay que cortar esta racha, está siendo duro”, reconoció el piloto de Pilar al referirse a su presente. Después de lo ocurrido en Austin, también expresó su frustración por no poder completar otra competencia y dejó en claro que su atención ya estaba puesta en el próximo compromiso de la categoría.

Las entretenidas vacaciones de Franco Colapinto

El fin de semana mexicano, de todos modos, tendrá una complicación adicional para Franco Colapinto. Alpine le cederá su monoplaza al italiano Gabriele Minì durante la primera práctica libre del viernes, como parte de las sesiones destinadas a pilotos novatos que exige el reglamento. El argentino recién volverá a conducir en la segunda tanda, por lo que dispondrá de menos tiempo para trabajar en la puesta a punto.

Con las energías renovadas tras su paso por Los Cabos, Colapinto buscará cambiar la tendencia en el Gran Premio de México y encontrar mejores sensaciones al volante. La cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez representa una nueva oportunidad para dejar atrás los contratiempos, aprovechar los avances del equipo y recuperar confianza en una temporada que todavía le plantea importantes desafíos.

Las entretenidas vacaciones de Franco Colapinto