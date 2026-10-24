Franco Colapinto no solo llama la atención por su talento al volante y su personalidad fuera de las pistas, sino también por un detalle de su rutina que despertó la curiosidad de sus seguidores: el perfume que elige para acompañarlo en su día a día, incluso durante las competencias de Fórmula 1.

El corredor argentino tiene una fragancia predilecta dentro de su colección y no dudó en revelar cuál es. Se trata de Old Fashioned, de Kilian Paris, una creación de alta perfumería que se destaca por su aroma intenso y sofisticado, inspirado en las características de un whisky añejado.

“Mi preferido se llama Old Fashioned, tiene olor a whisky y es el que uso todos los días, también en las carreras”, contó Colapinto al hablar sobre sus gustos personales. La elección sorprendió a muchos fanáticos, que descubrieron así una faceta menos conocida del joven piloto.

La composición de Old Fashioned combina acordes licorosos con matices florales y amaderados. Entre sus notas aparecen el trigo y la davana, mientras que el cedro, la siempreviva, el styrax y el bálsamo de Tolú contribuyen a construir una fragancia persistente, pensada para quienes buscan un aroma distintivo.

El concepto detrás del perfume también explica su particular presentación: el frasco tiene un diseño que recuerda a un vaso de whisky. Según la propuesta de Kilian Paris, la fragancia toma como referencia la complejidad de un whisky de malta añejado durante 18 años, con una combinación que busca transmitir profundidad y elegancia.

El acercamiento de Franco Colapinto a esta marca ocurrió gracias a sus amistades. “La marca me la mencionaron mis amigos”, recordó el piloto, quien también contó que sus frecuentes viajes internacionales y las visitas a los aeropuertos le permitieron conocer distintas fragancias y ampliar su interés por el mundo de la perfumería.

El olor que lleva encima Franco Colapinto

Sin embargo, el argentino también reconoció que tuvo que aprender a moderar la cantidad que se aplicaba. “Yo me echaba bastante, pasa que después se lo impregnás a la gente de tu alrededor, es molesto para los demás”, admitió. Además, explicó que, cuando se trata de un buen perfume, no hace falta utilizar grandes cantidades para conseguir el efecto deseado.

Así, Old Fashioned de Kilian Paris se convirtió en una de las elecciones características del piloto, incluso en el ambiente de máxima exigencia de la Fórmula 1. Su combinación de notas de whisky, flores y maderas lo diferencia de las fragancias tradicionales y suma un detalle de lujo a la rutina cotidiana de Franco Colapinto.