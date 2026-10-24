En un fin de semana que vuelve a perfilarse adverso para el argentino, Franco Colapinto completó los ensayos del viernes en Austin con el 15° tiempo de una grilla que volvió a liderar la Ferrari de Charles Leclerc por la 18ª fecha de la temporada 2026 en la Fórmula 1.

La butaca número 2 del equipo Alpine arrastra una sanción de 10 posiciones para la largada del Gran Premio de Estados Unidos, producto del cambio en el control de electrónica de su auto por cuarta vez en el año. Y como el reglamento ampara hasta tres reemplazos en la misma temporada, el número 43 penalizará fuerte.

Al Alpin de Franco Colapinto le cambiaron por cuarta vez en el año el control de electrónica y fue penalizado con 10 posiciones para la carrera final en Austin 2026.

El único atenuante para el piloto nacido en Pilar es el presente de su compañero, Pierre Gasly, quien finalizó 12° y también deberá mejorar mucho de cara a la clasificación para la final que irá el sábado desde las 18.

Los grandes de la categoría

En la disputa de los equipos grandes de la máxima categoría del automovilismo, el francés Leclerc marcó el ritmo del primer día. En el comienzo de la jornada también había sido el más veloz.

Al cabo de las 30 vueltas que completó en la segunda tanda, el bólido colorado le marcó una diferencia de 42/100 al Mercedes Benz del líder del campeonato, Kimi Antonelli.

Max Vertasppen, del Red Bull Racing, completó las posiciones del podio y la otra Ferrari, al mando de Lewis Hamilton, se ubicó cuarta.

Este sábado, la actividad oficial se reanudará a las 14.30 de la Argentina con el último entrenamiento oficial previo a la esperada clasificación.