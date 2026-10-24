La pasión por el fútbol puede cruzar fronteras y generar vínculos inesperados. Esta vez, el protagonista fue Pedri, una de las figuras de la Selección de España y del Barcelona, quien confesó cuál es su equipo preferido del fútbol argentino. Lejos de elegir a Boca Juniors o River Plate, el mediocampista reveló que su simpatía está ligada directamente a la admiración que siente por Lionel Messi.

La confesión llegó durante una entrevista con DSports, en la que el volante fue consultado sobre sus preferencias futbolísticas en Argentina. “Siempre me preguntan si soy de Boca o de River. Pero soy de Newell’s por Leo”, respondió el jugador, dejando en claro que su elección tiene nombre y apellido: Lionel Messi, el ídolo que marcó una parte importante de su carrera.

La relación entre ambos futbolistas se fortaleció durante la temporada 2020-2021, cuando compartieron plantel en el conjunto catalán. Para Pedri, aquella experiencia significó mucho más que coincidir con una estrella mundial: fue la oportunidad de entrenar y jugar junto a alguien a quien considera el mejor de todos los tiempos. Sin embargo, el tiempo que estuvieron juntos le resultó demasiado breve.

“Tuve la suerte de jugar con él, pero un año se me hizo corto. Me hubiese gustado estar muchos años más”, expresó el español al recordar aquella etapa. Sus palabras reflejaron la admiración que mantiene por el capitán argentino, con quien disputó 47 partidos en el Barcelona y compartió la conquista de la Copa del Rey de 2021.

La devoción de Pedri por el rosarino también influyó en su manera de seguir a las selecciones nacionales. El mediocampista reconoció que, cuando España quedaba eliminada de una competencia, su apoyo pasaba a la Selección Argentina por la presencia de Messi. De esa manera, el cariño por el futbolista trascendió los colores de su propio país.

Al referirse a su admiración, el jugador del Barcelona fue contundente: “Para mí es el mejor de la historia. Hay gente que dice lo contrario, pero no hay dudas: no se puede comparar con nadie”. Además, explicó que verlo trabajar durante los entrenamientos le permitió comprender por qué se destaca por encima de tantos otros futbolistas.

El amor secreto de Pedri en el fútbol argentino

Pedri también recordó la final del Mundial 2026, en la que España se enfrentó a la Argentina. Aunque valoró el rendimiento de su selección, reconoció las dificultades que representó el equipo dirigido por el conjunto albiceleste y, especialmente, la capacidad de Messi para resolver un partido en cualquier momento. “Con Leo siempre te pueden sacar un gol de la nada”, sostuvo al analizar el encuentro.

Por último, el español consideró que Messi merece una despedida especial en el Barcelona cuando llegue el momento de retirarse. “Se lo merece, una despedida como es él, el mejor que ha pasado por este club”, afirmó. Así, Pedri dejó en evidencia que su admiración por el argentino va más allá de los recuerdos compartidos en la cancha: también explica por qué eligió a Newell’s Old Boys como su club argentino favorito.