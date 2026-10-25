Franco Colapinto no ocultó su preocupación después de una clasificación complicada en el Gran Premio de Estados Unidos. El piloto argentino de Alpine quedó eliminado en la Q2 y, aunque consiguió avanzar a la segunda tanda, no encontró el rendimiento que esperaba de su monoplaza. La penalización de diez puestos por el cambio de la unidad de control electrónico terminó de complicar su panorama: este domingo largará desde el 21° lugar en Austin.

“Fue una qualy rara. Un poco... nos estuvo costando mucho en toda la sesión, desde ayer que no encontramos el auto”, reconoció Colapinto tras la actividad en el Circuito de las Américas. Sus palabras reflejaron las dificultades que arrastró durante el fin de semana y que volvieron a quedar expuestas en una pista exigente por sus irregularidades.

El argentino también explicó dónde aparecen los principales problemas del Alpine A526. Los sectores con baches y los pianos complican el comportamiento del vehículo, una dificultad que, según señaló, no se limita a esta temporada.

“Cuando vamos rápidos por los pianos y la parte más bacheada de la pista, se complica un poco”, explicó. Y profundizó sobre una falencia que el equipo todavía necesita resolver: “Creo que no es solamente de este año, sino que viene de hace mucho tiempo. Simplemente tenemos dificultades con los baches y, en los circuitos con muchos baches, siempre tenemos problemas con el coche y con lo predecible que es su comportamiento”.

Alpine no encontró las respuestas que esperaba

Colapinto reconoció que el rendimiento mejoró levemente respecto del viernes, aunque el avance estuvo lejos de las expectativas del equipo. Consultado sobre cuánto había progresado el monoplaza, respondió: “Un poquito mejoró. No tanto como esperábamos, pero un poco sí”.

La dificultad para encontrar una puesta a punto competitiva condicionó el trabajo del argentino en Austin. En una clasificación en la que necesitaba aprovechar cada oportunidad, el Alpine no respondió como esperaba en los sectores más irregulares y Colapinto terminó sin poder meterse entre los diez mejores.

A ese escenario se sumó la sanción aplicada por la FIA, que lo relegará al 21° puesto de la grilla. El castigo se originó por el uso de una cuarta unidad de control electrónico, por encima del límite permitido por el reglamento.

La apuesta de Colapinto para remontar el domingo

Con la clasificación condicionada por la penalización, Alpine también orientó parte del trabajo hacia la carrera. Colapinto explicó que priorizó la preparación para el domingo y el cuidado de los neumáticos, con la expectativa de contar con un auto más competitivo durante los largos tramos de la competencia.

“Guardamos los neumáticos para la carrera. Ojalá podamos aprovecharlos ahora. Espero que seamos fuertes en carrera, vamos a intentarlo”, señaló.

El argentino sabe que la largada será determinante para intentar recuperar posiciones desde el fondo. En una carrera que exigirá administrar los neumáticos y encontrar oportunidades para avanzar, el rendimiento del Alpine será una incógnita, especialmente en los sectores donde los baches vuelven más difícil controlar el auto.

“Voy a intentar tener una buena largada y recuperar algunas posiciones”, anticipó.

Un domingo exigente en Austin

Colapinto afrontará el Gran Premio de Estados Unidos desde el 21° puesto, condicionado por la sanción y por las dificultades que Alpine todavía no consigue resolver. La prioridad será aprovechar la largada, cuidar los neumáticos y encontrar un ritmo que le permita avanzar durante la carrera.

El desafío no será sencillo. El propio piloto reconoció que el equipo necesita entender por qué el monoplaza pierde rendimiento en determinados sectores y trabajar para mejorar su comportamiento. Mientras tanto, la carrera del domingo será la primera oportunidad para comprobar si la apuesta por conservar los neumáticos y priorizar el ritmo de carrera puede darle a Colapinto margen para remontar.