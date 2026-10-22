La Fórmula 1 continuará su calendario este fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, donde Franco Colapinto buscará recuperarse después del abandono en Singapur. El piloto argentino afrontará una nueva fecha con Alpine que comenzará mañana con las prácticas libres 1 y 2 para continuar el sábado con la tercera y la qualy y finalizar el domingo con la carrera.

Después de firmar otro fin de semana sin puntos para el campeonato, Colapinto buscará ayudar a la escudería francesa a acercarse al quinto lugar del campeonato de constructores, puesto que ocupa Racing Bulls y en las últimas tres carreras logró estirar su ventaja. El pilarense marcha 12° en la tabla de la Fórmula 1, con 27 puntos y a 14 unidades de su compañero Pierre Gasly que ocupa el décimo lugar, por lo que también quiere volver a sumar para subir posiciones.

La actividad del GP de Estados Unidos comenzará el viernes 23 de octubre con las dos primeras prácticas libres. El sábado será el turno del último entrenamiento y la clasificación, que definirá el orden de largada para la carrera del domingo, prevista para las 17 de Argentina. El campeonato llega a Austin con Kimi Antonelli como líder, mientras que Max Verstappen viene de ganar el Gran Premio de Singapur.

El cronograma del GP de Estados Unidos

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 23 de octubre

14.30: Práctica libre 1.

18: Práctica libre 2.

Sábado 24 de octubre

14.30: Práctica libre 3.

18: Clasificación.

Domingo 25 de octubre