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El argentino quiere volver a sumar

El fin de semana de Franco Colapinto en la F1: horarios y cronograma del GP de Estados Unidos

La Fórmula 1 continuará este fin de semana en el Circuito de las Américas con la presencia de Franco Colapinto, que buscará volver a sumar puntos.

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Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Jueves, 22 de octubre de 2026 a las 17:08
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Franco Colapinto buscará volver a sumar en el GP de Estados Unidos.

La Fórmula 1 continuará su calendario este fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, donde Franco Colapinto buscará recuperarse después del abandono en Singapur. El piloto argentino afrontará una nueva fecha con Alpine que comenzará mañana con las prácticas libres 1 y 2 para continuar el sábado con la tercera y la qualy y finalizar el domingo con la carrera.

Después de firmar otro fin de semana sin puntos para el campeonato, Colapinto buscará ayudar a la escudería francesa a acercarse al quinto lugar del campeonato de constructores, puesto que ocupa Racing Bulls y en las últimas tres carreras logró estirar su ventaja. El pilarense marcha 12° en la tabla de la Fórmula 1, con 27 puntos y a 14 unidades de su compañero Pierre Gasly que ocupa el décimo lugar, por lo que también quiere volver a sumar para subir posiciones.

 

La actividad del GP de Estados Unidos comenzará el viernes 23 de octubre con las dos primeras prácticas libres. El sábado será el turno del último entrenamiento y la clasificación, que definirá el orden de largada para la carrera del domingo, prevista para las 17 de Argentina. El campeonato llega a Austin con Kimi Antonelli como líder, mientras que Max Verstappen viene de ganar el Gran Premio de Singapur.

El cronograma del GP de Estados Unidos

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 23 de octubre

  • 14.30: Práctica libre 1.
  • 18: Práctica libre 2.

Sábado 24 de octubre

  • 14.30: Práctica libre 3.
  • 18: Clasificación.

Domingo 25 de octubre

  • 17: Carrera del Gran Premio de Estados Unidos.
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