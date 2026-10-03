El domingo desde las 4 am (Hora Argentina) se corre el Gran premio de Baréin, que se disputará en Malasia, fecha correspondiente a la 21 del calendario de la Fórmula 1. Duelo de campeones en la largada, ya que Max Verstappen hizo la pole y tendrá a lado a Lewis Hamilton . Franco Colapinto saldrá 21.

Max Verstappen consiguió la pole position con una marcar 1m35s130 en su último intento de la Q3. El piloto de Red Bull superó por casi tres décimas a Lewis Hamilton, quien registró 1m35s428, mientras que Isack Hadjar completó los tres primeros puestos, aunque el francés, producto de una penalización, largará octavo. Esto dejó a Kimi Antonelli en el cuarto lugar y tercero en el orden de partida.

Grilla de partida en el GP de Malasia

Charles Leclerc partirá quinto, seguido por Lando Norris y Oscar Piastri. George Russell solo pudo ser octavo, a siete décimas del tiempo de Verstappen. Pierre Gasly quedó noveno y encabezó el grupo que siguió a los principales aspirantes, con Gabriel Bortoleto en el décimo puesto.

Franco Colapinto, que había terminado entre los diez primeros en la última práctica, largará desde el puesto 21 el domingo. Arvid Lindblad, tampoco salió a pista en esa instancia de la clasificación y será el último, sufriendo una penalización de 30 puestos.

La carrera será este domingo, a 54 vueltas, desde las 4 AM (15 horas en Malasia), donde el piloto argentino buscará una gran remontada que lo pueda dejar cerca de la sumatoria de puntos, en un fin de semana difícil por las dos penalizaciones sufridas.