De cara a un nuevo fin de semana de competencia, y dejando un rato de lado el tema del automovilismo, Franco Colapinto reconoció que no pudo contener la emoción en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, el pasado martes por la noche El piloto argentino de Alpine habló este jueves en la previa del GP de Singapur y se tomó un tiempo para contar cómo vivió desde la distancia el último partido del capitán argentino con la Albiceleste.

“Yo me emociono mucho. Lloré un rato. Fue un momento muy emotivo para toda la Argentina”, expresó Colapinto en diálogo con ESPN desde el paddock del circuito de Marina Bay. El argentino también bromeó al asegurar que “el que no se emocionó con la despedida de Leo está mal”, en referencia al homenaje que se realizó después del triunfo 3-0 ante Benín.

La despedida de Messi también había generado una reacción del pilarense en sus redes sociales. Esa noche, Colapinto publicó una imagen suya con la camiseta de la Selección y el número 19, el dorsal que utilizó el rosarino en su debut mundialista en Alemania 2006, y escribió “Adiós”, acompañado por emojis y la canción “Stop Crying Your Heart Out”, de Oasis. Ambos se conocieron en abril de este año: primero el piloto fue al entrenamiento del Inter Miami, mientras que luego la Pulga fue a verlo al GP de Miami unos días más tarde, donde volvieron a encontrarse y hablaron unos minutos.

En el plano automovilístico, la carrera nocturna del GP de Singapur aparece como una nueva ocasión para sumar en la Fórmula 1. “Creo que Singapur es otra oportunidad para intentar sumar puntos. Es importante que estemos por delante de los Racing Bulls. Necesitamos sumar más puntos que ellos, así que estamos trabajando duro para que eso suceda”, afirmó Colapinto sobre su objetivo y el de Alpine de cara a la nueva fecha.