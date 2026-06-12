En marcha un nuevo fin de semana en la Fórmula 1 con la séptima fecha del calendario 2026. El Gran Premio de Barcelona dejó en su primera práctica buenas sensaciones para Franco Colapinto, quien quedó en el décimo lugar.

Comienzo alentador para el piloto argentino, que busca sacarse el mal trago de Mónaco donde quedó en el puesto 15°. En 28 vueltas dadas en la primera práctica, cumplió 11 giros con neumáticos medios, y los restantes con blandos, donde marcó su mejor giro de 1m17s893, y quedando a 1s530 de Russell, el más rápido de la práctica, y por delante de su compañero de equipo Pierre Gasly, quien quedó 17°.

El circuito de Barcelona es considerado como uno de los más exigentes producto de sus curvas rápidas como también lentas, exige una gran carga aerodinámica y una gestión constante de neumáticos. Tiene una longitud de 4.655kilómetros, donde el GP contará con un total de 66 vueltas, y un recorrido total de 307,104 km.

Grilla de tiempos de la P1

Cronograma para el GP de Barcelona:

Viernes 12 de junio

Práctica libre 1: REALIZADO

Práctica libre 2: 12.00 - 13.00

Sábado 13 de junio

Práctica libre 3: 07:30 - 08:30

Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 14 de junio