El Gran Premio de Estados Unidos podría entregar a un nuevo campeón de Fórmula 1 este mismo domingo. Andrea Kimi Antonelli se quedó con la pole position que lo posicionó por delante de Max Verstappen e Isack Hadjar. El italiano de 20 años podría adueñarse de la corona si gana la carrera, que se disputará en Austin en el estado de Texas y comenzará a las 17 (hora de Argentina).

El argentino Franco Colapinto ya había iniciado el fin de semana con la certeza de que largaría desde el fondo de la grilla el domingo y trabajó durante las tres prácticas en el ritmo de carrera con la idea de recuperar posiciones a lo largo de los 56 pautados en el Circuito de las Américas. Largará 21°, apenas por delante de un Gabriel Bortoleto que tuvo una penalización mayor con su Audi y comenzará 22°.

En ese contexto, quedó con el 13° registro de la Q1 aventajando a su compañero Pierre Gasly que fue 14. En Q2, la primera vuelta de ambos puso al francés por delante con apenas una décima de diferencia. En el siguiente intento de esa sesión, Gasly fue más veloz pero no logró pasar a Q3 y quedó eliminado en el 11° lugar.

La grilla de partida para el GP de Estados Unidos

De todos modos, el francés de Alpine comenzará 10° a raíz de la sanción de cinco puestos que pesa sobre Arvid Lindblad (14°). El Racing Bulls de Liam Lawson estará en el 9° cajón de la grilla.

“Fue una qualy rara. Nos estuvo costado mucho en toda la sesión, desde ayer que no encontramos el auto. Cuando vamos rápidos por los pianos y la parte más bacheada de la pista, se complica un poco. Ojalá que mañana estemos un poquito más firmes y tengamos menos degradación que los demás", afirmó el oriudo de Pilar.

Cómo es el circuito del GP de Estados Unidos

La Fórmula 1 corrió por primera vez en el Circuito de las Américas (COTA) en 2012, en el Gran Premio de Estados Unidos, y como era de esperar, más del 100.000 espectadores llenaron el circuito y presenciaron el último triunfo de Lewis Hamilton con McLaren antes de su fichaje por Mercedes en 2013. Las curvas del COTA tienen similitudes con las de otras pistas: las 3 y 6 se parecen a la recta de alta velocidad de Silverstone o las curvas S de Suzuka, mientras que las 12 a 15 imitan la sección del estadio de Hockenheim. Por otro lado, la subida que desemboca en la ancha curva 1 siempre ofrece emocionantes adelantamientos.

Longitud del circuito: 5,513 km.

Primer Gran Premio: 2012

Número de vueltas: 56

Distancia de carrera: 308,405 km.

Récord de vuelta: Charles Leclerc (2019) 1:36.169