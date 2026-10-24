Franco Colapinto tendrá una carrera cuesta arriba en el Gran Premio de Estados Unidos. El piloto argentino de Alpine no pudo avanzar a la Q3 en el Circuito de las Américas y, aunque terminó 14° en los tiempos de clasificación, deberá largar desde el 21° puesto por una penalización de diez posiciones. La sanción por el cambio de componentes de su monoplaza condiciona su domingo y lo obliga a pensar en una remontada para recuperar terreno.

El argentino registró una vuelta de 1:35.722 en la segunda tanda de clasificación, un tiempo que no le alcanzó para meterse entre los diez mejores. El corte lo marcó Liam Lawson, quien consiguió el décimo puesto con un registro de 1:35.058, apenas 0.664 segundos más rápido que Colapinto.

La eliminación también alcanzó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, que quedó 11° por una diferencia mínima: apenas 0.022 segundos lo separaron de avanzar a la Q3, luego de marcar 1:35.080.

La sanción que complica el domingo de Colapinto

Aunque el resultado en pista lo ubicó 14° en la clasificación, la penalización de diez lugares modificó su posición de largada. De esta manera, Colapinto comenzará el Gran Premio desde el 21° puesto, mientras que Gabriel Bortoleto partirá 22°.

El castigo representa un obstáculo importante para el argentino, que tendrá que avanzar en el pelotón para aspirar a terminar en una posición más competitiva. En una carrera en la que cada lugar puede ser determinante, la largada y la estrategia de Alpine serán claves para sus posibilidades de recuperación.

Antonelli dio el golpe y se quedó con la pole en Austin

La gran sorpresa de la clasificación fue Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes se quedó con la pole position en el Circuito de las Américas con un tiempo de 1:34.035 y desplazó a los principales candidatos en la lucha por la primera posición.

Max Verstappen terminó segundo, a 0.179 segundos, mientras que Isack Hadjar completó los tres primeros lugares, a 0.215 del tiempo de Antonelli.

La clasificación dejó así un panorama exigente para Colapinto y Alpine, mientras que Mercedes celebró una pole que le permitirá a Antonelli largar desde el mejor lugar de la grilla.

A qué hora corre Colapinto el GP de Estados Unidos

La carrera principal del Gran Premio de Estados Unidos se disputará este domingo desde las 17, hora argentina, en el Circuito de las Américas, en Austin.

Colapinto partirá desde el 21° lugar y buscará avanzar posiciones en una competencia que pondrá a prueba el ritmo de su Alpine, la estrategia del equipo y su capacidad para abrirse camino desde los últimos puestos.