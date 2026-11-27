Franco Colapinto tuvo una segunda práctica con interrupciones en el Gran Premio de Qatar. El piloto argentino volvió a salir a pista en el circuito de Lusail, trabajó con neumáticos medios usados y logró mejorar su registro respecto de la primera sesión. Sin embargo, la actividad de Alpine quedó condicionada por un accidente de Pierre Gasly, que provocó la salida de la bandera roja y obligó a detener los ensayos.

El momento más complicado llegó cuando restaban 22 minutos para el cierre. Gasly perdió el control de su monoplaza mientras realizaba una vuelta con neumáticos blandos y terminó en la leca. El francés intentó regresar a la pista, pero el A526 quedó enterrado en la zona de escape y no pudo continuar.

Hasta ese momento, el compañero de Colapinto había completado 14 giros y registrado un mejor tiempo de 1:24.764. El incidente obligó a neutralizar la sesión y modificó el trabajo previsto por los equipos para la segunda práctica.

Del otro lado del garaje, Colapinto volvió a pista con neumáticos medios y sumó otras cinco vueltas. El argentino consiguió mejorar su registro hasta marcar 1:25.733, una referencia que le permitió avanzar respecto de su primera salida a pista, cuando había registrado 1:25.409.

La segunda tanda también estuvo marcada por el trabajo con diferentes cargas de combustible y compuestos, en una instancia en la que los equipos buscan recopilar información para ajustar la puesta a punto de cara a la clasificación y la carrera.

Para el argentino, el objetivo será seguir encontrando ritmo en un circuito exigente y aprovechar cada salida a pista para acercarse a los registros de referencia. Después de su mejor resultado de la temporada en Las Vegas, Colapinto afronta en Qatar un nuevo desafío en la recta final del campeonato.

Cómo sigue la actividad en Qatar

La actividad continuará este sábado con la tercera práctica libre, prevista para las 11.30 de Argentina. Más tarde, desde las 15, llegará el turno de la clasificación, que definirá el orden de largada para la carrera del domingo.

La competencia principal se disputará el domingo desde las 13, a 57 vueltas, en el circuito de Lusail.