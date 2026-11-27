La temporada 2026 de la Fórmula 1 tendrá una nueva escala en Medio Oriente. Desde hoy viernes 27 al domingo 29 de noviembre se desarrollará el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la vigésimo segunda fecha del campeonato, con Franco Colapinto nuevamente al volante de su Alpine, buscando seguir sumando tener un buen final de año.

El piloto argentino llegará con confianza después de su actuación en Las Vegas. Allí consiguió el sexto puesto, su mejor resultado de la temporada, y volvió a sumar puntos después de seis carreras. Además, su compañero Pierre Gasly finalizó quinto, en lo que fue uno de los mejores fines de semana del año para la escudería francesa. "Fue bueno para el equipo y para todos. Fue bueno volver a sumar puntos con ambos autos y fue una carrera muy sólida para los dos", señaló.

El escenario será el Circuito Internacional de Lusail, ubicado en las afueras de Doha. Se trata de un trazado de 5,419 kilómetros, caracterizado por sus curvas rápidas y fluidas, sectores de velocidad media y alta y una extensa recta principal que ofrece oportunidades de sobrepaso. La competencia se disputará a 57 vueltas, con una distancia total de 308,611 kilómetros. Inaugurado en 2004 para recibir al MotoGP y tuvo su primera carrera de Fórmula 1 en 2021. Desde entonces se convirtió en una de las citas habituales del calendario.

"Normalmente son las pistas en las que sufrimos un poco más. Es donde normalmente quedan más expuestas nuestras debilidades. El calor, las velocidades muy altas y exigir mucho al neumático", explicó el piloto argentino, agregando además que el circuito de Lusail presenta exigencias particulares, especialmente por sus curvas largas y de alta velocidad, un aspecto en el que Alpine todavía necesita mejorar.

El circuito de Lusail recibirá la competencia, con curvas rápidas y una extensa recta principal para sobrepasos.

Para Colapinto será su tercera experiencia en Lusail. En 2024, cuando corría para Williams, debió abandonar luego de quedar involucrado en un accidente en la primera curva. En 2025, ya con Alpine, terminó en el puesto 14. Por eso, Qatar representa una nueva oportunidad para conseguir sus primeros puntos en este escenario.

El campeonato de pilotos ya tiene a su campeón: el joven Kimi Antonelli, de Mercedes, se aseguró el título y encabeza la clasificación con 402 puntos. Sin embargo, todavía quedan posiciones importantes por definir en las dos fechas finales. Kimi Antonelli es el campeón con 402 puntos, la pelea por el segundo lugar lo tiene a Verstappen con 304, y Hamilton con 267. George Russell acumula 264, y Lando Norris 264.

En el campeonato de Constructores, Mercedes ya se adjudicó el título con 666 puntos. Ferrari se mantiene segundo con 517, mientras que Red Bull está tercero con 440. McLaren cuarto con 431, Racing Bulls 114 y Alpine aparece sexto con 87.

Cronograma completo

Viernes 27 de noviembre

Práctica libre 1 10:30 hs

Práctica libre 2 14:00 hs

Sábado 28 de noviembre

Práctica libre 3 11:30 hs

Clasificación 15:00 hs

Domingo 29 de noviembre

Gran Premio de Qatar 13:00hs

Dónde ver la carrera

La actividad de la Fórmula 1 podrá seguirse a través de Fox Sports y Disney+ Premium, además de la plataforma oficial F1 TV.