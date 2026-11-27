Franco Colapinto volvió a ponerse al volante de su Alpine y comenzó la actividad del Gran Premio de Qatar con una primera referencia que lo dejó en la mitad de la tabla. El piloto argentino finalizó 12° en la primera práctica libre en el circuito de Lusail, en una sesión que tuvo como principal protagonista a Andrea Kimi Antonelli, quien puso a Mercedes en lo más alto.

Después de su destacado paso por Las Vegas, donde consiguió su mejor resultado de la temporada, Colapinto llegó a Qatar con el desafío de adaptarse a un trazado exigente y comenzar a encontrar el ritmo de cara al resto del fin de semana. En esa primera salida a pista completó 27 vueltas y registró como mejor tiempo 1:25.409, a más de dos segundos de la referencia de la tanda.

La diferencia también quedó reflejada en la comparación interna de Alpine. Pierre Gasly terminó por delante del argentino, en el décimo puesto, con un registro de 1:24.874, es decir, 535 milésimas más rápido que su compañero de equipo.

En la parte alta de la clasificación, Antonelli marcó el ritmo de principio a fin. El italiano consiguió una vuelta de 1:23.271 y superó a su compañero George Russell, segundo con 1:23.724. El tercer lugar quedó en manos de Isack Hadjar, de Red Bull, con 1:23.878.

La tanda también dejó algunos registros interesantes por fuera de los equipos que habitualmente pelean adelante. Arvid Lindblad ubicó a su Racing Bulls en el noveno puesto, con un tiempo de 1:24.601, mientras que Gabriel Bortoleto se metió undécimo con su Sauber, apenas por delante de Colapinto.

Uno de los aspectos particulares de la sesión estuvo en el rendimiento de los neumáticos blandos. La goma roja no mostró grandes mejoras de tiempos en los distintos equipos, por lo que los registros de esta primera práctica todavía dejan margen para trabajar en la puesta a punto.

Para Colapinto, el objetivo ahora será aprovechar las próximas salidas a pista para ajustar el Alpine y acercarse a los tiempos de referencia. El resultado de la primera práctica no define el potencial para el resto del fin de semana, pero sí marca el punto de partida en un Gran Premio que tendrá una agenda intensa.

Cómo sigue la actividad de Colapinto en Qatar

La actividad continuará este viernes con la segunda práctica libre, desde las 14 de Argentina. El sábado será el turno de la tercera sesión, a las 11.30, y de la clasificación, prevista para las 15.

El domingo llegará el momento más esperado: la carrera del Gran Premio de Qatar, programada para las 13 de Argentina, a 57 vueltas.

Dónde ver el Gran Premio de Qatar

La actividad de la Fórmula 1 podrá seguirse en Argentina a través de Fox Sports y Disney+. En España, la transmisión estará a cargo de DAZN, mientras que F1TV ofrecerá la cobertura oficial.