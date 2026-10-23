Franco Colapinto se prepara para afrontar una nueva etapa de la temporada de Fórmula 1, con la mira puesta en dejar atrás los últimos resultados y volver a sumar puntos. El próximo compromiso será el Gran Premio de Austin, en Estados Unidos, donde buscará cambiar la imagen después de varias actuaciones complicadas.

En la previa de la competencia, el piloto argentino presentó una de las novedades con las que afrontará las próximas carreras: un casco renovado. La nueva pieza fue revelada este jueves a través de las redes sociales y se diferencia del diseño que lo acompañó durante buena parte de 2026, caracterizado por el rosa de Alpine y los colores nacionales.

Esta vez, la estética tiene una combinación distinta, con el blanco y el amarillo como protagonistas, en referencia a uno de sus principales patrocinadores. Sin embargo, entre los detalles de la nueva protección apareció un elemento que rápidamente llamó la atención de los seguidores del automovilismo y del fútbol argentino.

Durante la presentación, Colapinto recorrió las distintas partes del casco y se detuvo especialmente en un sector que refleja su fanatismo por Boca Juniors. Allí, sobre la parte superior, incorporó detalles azules y amarillos que remiten directamente a los colores del club de La Ribera.

"Un poco de Boca", expresó el corredor de Pilar mientras mostraba las marcas ubicadas alrededor de su nombre y del número 43. El diseño busca recrear el efecto del papel picado que suele cubrir el aire de la Bombonera durante los partidos y suma así una referencia futbolera a su indumentaria deportiva.

La propuesta también conserva símbolos vinculados a la Argentina. Entre los elementos que forman parte del diseño aparecen una bandera argentina y el Sol de Mayo, dos referencias que acompañan el guiño al conjunto azul y oro y refuerzan la identidad nacional del piloto.

¡Un lujo! Mira el nuevo casco de Franco Colapinto

El nuevo casco no será una pieza exclusiva para una sola competencia, ya que Franco Colapinto lo utilizará durante toda la gira americana de la Fórmula 1. El estreno tendrá lugar este fin de semana en Austin, escenario de una fecha clave para intentar recuperar terreno en el campeonato.

La actividad comenzará este viernes con las prácticas libres, previstas para las 14.30 y las 18, hora argentina. El sábado se disputarán la tercera sesión de entrenamientos, a las 14.30, y la clasificación, a las 18. Finalmente, la carrera principal del Gran Premio de Austin se largará el domingo a las 17, con Colapinto listo para salir a pista con su nuevo casco y su guiño a Boca.