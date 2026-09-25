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A un paso del top 10

Colapinto metió una vuelta clave y largará décimo en el Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto largará décimo en el Gran Premio de Azerbaiyán tras una gran clasificación. El pilarense se metió en la Q3 sobre el final y cumplió su objetivo en Bakú.

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Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Viernes, 25 de septiembre de 2026 a las 10:36
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Colapinto largará décimo en el Gran Premio de Azerbaiyán

El argentino Franco Colapinto cumplió una buena clasificación de cara al Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú. Tras lograr superar la primera y segunda etapa clasificatoria, finalizó décimo y desde esa posición largará el sábado. El piloto de Alpine cumplió con el objetivo de llegar a la Q3 en el circuito callejero.

Sobre el filo del reloj, el piloto argentino logró el pase a la última etapa de la clasificación. Cuando parecía que iba a terminar 12°, Colapinto logró una gran vuelta para colocarse décimo.

Cómo fue la clasificación de Colapinto

En la Q1, el argentino entró 12° a la Q2 con una correcta primera ronda. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, finalizó . En la Q2, Colapinto se metió en la Q3 sobre el final y dejó afuera a pilotos como Bearman, Lawson, Albon, Ocon, Lindblad y Antonelli.

El italiano Kimi Antonelli, líder del campeonato, chocó contra uno de los muros de contención y dañó la suspensión de su Mercedes. Había marcado un tiempo que le permitió pasar a la Q2, pero ya no pudo salir a pista en la próxima tanda.

La pole position y los eliminados

La pole position fue para George Russell, con Mercedes. El británico dominó la clasificación y confirmó su buen momento en el circuito callejero. Los eliminados en la Q1 fueron Bortoleto, Hülkenberg, Alonso, Pérez, Stroll y Bottas.

En la Q2 quedaron afuera Bearman, Lawson, Albon, Ocon, Lindblad y Antonelli. La Q3 definió las diez primeras posiciones para la carrera del sábado.

Dónde ver el Gran Premio de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán será transmitido por la señal televisiva Fox Sports y a través de la plataforma Disney+ Premium. También se podrá acceder a F1TV, el servicio que ofrece la Fórmula 1 y que cuesta US$7,99 por mes** o **US$70 el pack anual.

La carrera se corre este sábado a las 8.00 (hora argentina). Colapinto buscará sumar puntos para Alpine y continuar con su buen rendimiento en la temporada. 

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