El argentino Franco Colapinto cumplió una buena clasificación de cara al Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú. Tras lograr superar la primera y segunda etapa clasificatoria, finalizó décimo y desde esa posición largará el sábado. El piloto de Alpine cumplió con el objetivo de llegar a la Q3 en el circuito callejero.

Sobre el filo del reloj, el piloto argentino logró el pase a la última etapa de la clasificación. Cuando parecía que iba a terminar 12°, Colapinto logró una gran vuelta para colocarse décimo.

Cómo fue la clasificación de Colapinto

En la Q1, el argentino entró 12° a la Q2 con una correcta primera ronda. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, finalizó 6°. En la Q2, Colapinto se metió en la Q3 sobre el final y dejó afuera a pilotos como Bearman, Lawson, Albon, Ocon, Lindblad y Antonelli.

El italiano Kimi Antonelli, líder del campeonato, chocó contra uno de los muros de contención y dañó la suspensión de su Mercedes. Había marcado un tiempo que le permitió pasar a la Q2, pero ya no pudo salir a pista en la próxima tanda.

La pole position y los eliminados

La pole position fue para George Russell, con Mercedes. El británico dominó la clasificación y confirmó su buen momento en el circuito callejero. Los eliminados en la Q1 fueron Bortoleto, Hülkenberg, Alonso, Pérez, Stroll y Bottas.

En la Q2 quedaron afuera Bearman, Lawson, Albon, Ocon, Lindblad y Antonelli. La Q3 definió las diez primeras posiciones para la carrera del sábado.

Dónde ver el Gran Premio de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán será transmitido por la señal televisiva Fox Sports y a través de la plataforma Disney+ Premium. También se podrá acceder a F1TV, el servicio que ofrece la Fórmula 1 y que cuesta US$7,99 por mes** o **US$70 el pack anual.

La carrera se corre este sábado a las 8.00 (hora argentina). Colapinto buscará sumar puntos para Alpine y continuar con su buen rendimiento en la temporada.