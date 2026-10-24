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Tercera práctica

Franco Colapinto no pudo dar el salto en Austin y afronta un desafío extra en la clasificación

El piloto argentino terminó 15° en la tercera práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos, con un tiempo de 1:36.251. Lewis Hamilton dominó la tanda y  Pierre Gasly fue noveno.

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Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Sabado, 24 de octubre de 2026 a las 17:23
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Franco Colapinto terminó 15° en la tercera práctica libre de Austin y ahora se prepara para la clasificación.

Franco Colapinto completó la tercera práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con el puesto 15 y ahora pone la mira en la clasificación, que comenzará a las 18. En el Circuito de las Américas, el argentino registró un tiempo de 1:36.251 en la última tanda de ensayos, mientras que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, terminó noveno con una marca de 1:35.904.

El más rápido fue Lewis Hamilton, quien marcó 1:34.893 y se quedó con el mejor registro de la sesión. Detrás del piloto de Ferrari finalizaron Max Verstappen y Charles Leclerc, en una tanda que dejó a los equipos con las últimas referencias antes de salir a buscar sus lugares en la grilla de largada.

Para Colapinto, la jornada representa un nuevo desafío. Después de terminar 17° en la primera práctica y 15° en la segunda, el argentino volvió a ubicarse en la mitad baja de la clasificación de tiempos y buscará encontrar una mejora en el rendimiento de su Alpine para la sesión decisiva.

Sin embargo, el panorama tiene una dificultad adicional. El piloto de Pilar recibió una sanción de diez posiciones en la grilla por utilizar una cuarta unidad de control electrónico durante la temporada, cuando el reglamento permite un máximo de tres sin penalización. La medida condicionará su lugar de partida para la carrera del domingo, independientemente del resultado que consiga en la clasificación.

Con ese escenario, la sesión de las 18 será clave para Colapinto. El argentino necesitará aprovechar cada oportunidad para conseguir una buena vuelta y reducir, en la medida de lo posible, el impacto de la sanción. En Austin, el desafío no será solamente encontrar velocidad a una vuelta, sino también construir el mejor punto de partida para una carrera en la que tendrá que remontar posiciones.

Los resultados de la tercera práctica libre del GP de Estados Unidos

  1. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:34.893

  2. Max Verstappen (Red Bull) – +0.168

  3. Charles Leclerc (Ferrari) – +0.234

  4. Kimi Antonelli (Mercedes) – +0.303

  5. George Russell (Mercedes) – +0.488

  6. Oscar Piastri (McLaren) – +0.638

  7. Nico Hülkenberg (Audi) – +0.698

  8. Lando Norris (McLaren) – +0.813

  9. Pierre Gasly (Alpine) – +1.011

  10. Isack Hadjar (Red Bull) – +1.037

  11. Liam Lawson (Racing Bulls) – +1.038

  12. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – +1.188

  13. Gabriel Bortoleto (Audi) – +1.283

  14. Oliver Bearman (Haas) – +1.342

  15. Franco Colapinto (Alpine) – +1.358

  16. Fernando Alonso (Aston Martin) – +1.562

  17. Esteban Ocon (Haas) – +1.849

  18. Lance Stroll (Aston Martin) – +2.238

  19. Alexander Albon (Williams) – +2.775

  20. Carlos Sainz (Williams) – +2.818

  21. Sergio Pérez (Cadillac) – +2.991

  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – +3.872

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