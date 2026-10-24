Franco Colapinto completó la tercera práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con el puesto 15 y ahora pone la mira en la clasificación, que comenzará a las 18. En el Circuito de las Américas, el argentino registró un tiempo de 1:36.251 en la última tanda de ensayos, mientras que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, terminó noveno con una marca de 1:35.904.

El más rápido fue Lewis Hamilton, quien marcó 1:34.893 y se quedó con el mejor registro de la sesión. Detrás del piloto de Ferrari finalizaron Max Verstappen y Charles Leclerc, en una tanda que dejó a los equipos con las últimas referencias antes de salir a buscar sus lugares en la grilla de largada.

Para Colapinto, la jornada representa un nuevo desafío. Después de terminar 17° en la primera práctica y 15° en la segunda, el argentino volvió a ubicarse en la mitad baja de la clasificación de tiempos y buscará encontrar una mejora en el rendimiento de su Alpine para la sesión decisiva.

Sin embargo, el panorama tiene una dificultad adicional. El piloto de Pilar recibió una sanción de diez posiciones en la grilla por utilizar una cuarta unidad de control electrónico durante la temporada, cuando el reglamento permite un máximo de tres sin penalización. La medida condicionará su lugar de partida para la carrera del domingo, independientemente del resultado que consiga en la clasificación.

Con ese escenario, la sesión de las 18 será clave para Colapinto. El argentino necesitará aprovechar cada oportunidad para conseguir una buena vuelta y reducir, en la medida de lo posible, el impacto de la sanción. En Austin, el desafío no será solamente encontrar velocidad a una vuelta, sino también construir el mejor punto de partida para una carrera en la que tendrá que remontar posiciones.

Los resultados de la tercera práctica libre del GP de Estados Unidos