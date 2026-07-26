Pasó el Gran Premio de Hungría de la fórmula 1, fecha 11° del calendario anula que tuvo a Lando Norris como ganaron, y una floja actuación de los Alpine, donde Pierre Gasly quedó 12°, y Franco Colapinto 15°.

La escudería francesa estuvo lejos del nivel pretendido para esta temporada. La falta de actualizaciones quedó en evidencia, y si bien en la clasificación, las monoplazas francesas quedaron con la sensación de “Poder hacer algo más”, el domingo terminó dando un paso atrás.

Para Colapinto, fue terminar en el puesto 15, luego de partir 13. Largó bien, pero después quedó trabado en la 4ta curva, “se me fue el auto afuera y perdí dos posiciones. Una pena eso porque quedé toda la carrera detrás de ellos” expresó el piloto argentino.

Por su parte, analizó el auto, que no se mostró de la mejor manera, “No tenía ritmo, no sé rompió algo porque íbamos muy despacio” Agregando además que el balance le costaba mucho, “patinaba mucho, no tenía nada de grip esta carrera. Hay que trabajar para entender el por qué”.

Ahora la escudería trabajará los próximos días en el mismo circuito con el fin de entender más el auto, y posteriormente descansar “resetear y arrancar de nuevo” dijo Franco Colapinto.

Pasada la primera mitad de la temporada, Franco Colapinto acumula 19 unidades liego de sumar en 6 de las 11 carreras disputadas.

Hungaroring marcó el cierre de la primera parte de la temporada. La Fórmula 1 volverá a tener acción del 21 al 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort.