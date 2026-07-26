Lando Norris con McLaren se quedó con el triunfo en el Hungaroring y ganó por primera vez en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El actual campeón del mundo fue seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) quienes completaron el podio. Alpine tuvo una carrera para el olvido: Pierre Gasly terminó 12 y Franco Colapinto, 15°.

En una carrera pautada a 70 giros, el piloto británico terminó dominando las acciones luego de una larga batalla con su compañero de equipo: Oscar Piastri, y el siempre competitivo Max Verstappen, quien pese a tener un auto inferior, se las ingenió para estar en la conversa.

Los Mercedes corrieron desde atrás, Russell tuvo un quedo en la largada que lo obligó a pelear en el lote del medio, mientras que Antonelli, se metió en la disputa por el triunfo, sabiendo que el podio le dio aún más ventaja en la cima, ya que Hamilton no tuvo un buen domingo: con penalizaciones, y decisiones erráticas en la entrada a boxes.

A falta de 23 vueltas, Piastri volvió a tomar la punta de la carrera, superando a Antonelli en una gran maniobra, y desde ahí se encaminó hacia una sólida victoria.

El momento clave de la carrera fue el abandono de Piastri, quien primero tuvo un incidente con Saiz, que estaba relegado y lo tocó con bandera azul, y después abandonó en el giro 56 por problemas en su monoplaza, provocando el único virtual Safety Car.

Con Norris demoledor en su ritmo, Verstappen haciendo una gran carrera, batallando constantemente, y Antonelli tercero, sabiendo que Hamilton debía cumplir una penalización de 5 segundos, todo quedó definido para que el actual campeón del mundo vuelva al triunfo, y que el joven piloto de Mercedes, saque más distancia en la cima del campeonato.

Culminada la fecha, Antonelli lidera con 219 puntos, seguid por Hamilton con 169, mientras que George Russell quedó 160. Leclerc está cuarto con 138, mientras que Norris trepó al quinto lugar con 128.

Hungaroring marcó el cierre de la primera parte de la temporada, ya que se llevará a cabo el parón de verano (en Europa). La Fórmula 1 volverá a tener acción del 21 al 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort.

Desde la FIA, se confirmó que la jornada que Malasia volverá a albergar una carrera de la categoría a principios de octubre en reemplazo del cancelado GP de Bahréin por el conflicto en Medio Oriente, pero que llevará el nombre de GP de Bahréin por patrocinio.