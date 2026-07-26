Se disputó el Gran Premio de Hungría, décima primera fecha del calendario anual de la Fórmula 1. Previo al receso de verano en europeo, el piloto argentino Franco Colapinto buscaba hacer un buen papel, con un Alpine luego de días previos complicados, y el domingo no fue la excepción, donde quedó en el puesto 15, y lejos de un buen rendimiento con relación al auto.

El Hungaroring recibió una atractiva carrera, donde las altas temperaturas juegan su parte. Lando Norris cerró un gran fin de semana logrando pole y quedándose con su primer triunfo en la temporada. El actual campeón dominó las acciones por delante de Max Verstappen y Kimi Antonelli, quien se encamina al título.

Franco Colapinto largó 13, y a su fiel estilo, logró ganar dos posiciones, pero con el correr de las curvas, fue perdiendo rendimiento contra otros autos, cayendo dos posiciones, ubicándose 15°. Posteriormente entró a boxes en la vuelta 16, montó neumáticos duros, pero perdió algo de tiempo en los pits, quedando en el fondo de la grilla.

Promediando la carrera, en el giro 40, los Alpine siguieron con dificultades y mostrando un ritmo inferior con relación a sus rivales. Colapinto se mantuvo 16° y a varios segundos de Stroll y Alonso, mientras que Gasly está 13, lejos de Nico Hulkenberg.

En el giro 57 hubo auto de seguridad virtual, que les permitió a todos los autos pasar por boxes, Franco quedó en pista y escaló dos posiciones quedando en el puesto 14, por detrás de su compañero de equipo, pero fue nuevamente superado por los Aston Martín.

La falta de actualizaciones y ritmo le pasaron factura a los Apine, que terminaron lejos de sumar puntos en Hungría. Ahora se viene el receso de mitad de temporada, ya pensando en el GP de Países Bajos, que se correrá el 23 de agosto en el circuito de Zandvoort.