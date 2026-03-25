Se corre este fin de semana el Gran Premio de Japón, tercera fecha del calendario anual de la Fórmula 1 que tendrá en pista al argentino Franco Colapinto con Alpine, donde buscará seguir sumando puntos luego de su gran carrera en China.

“DALEEEEEEEEEE al fin holaaa suzukaaaaaaa siempre soñé con correr en Japón!!!! de menos a más vamos por un buen finde”, publicó Colapinto en sus redes sociales en la previa de una nueva carrera que lo tendrá arriba del Alpine A526.

Para Franco, será su tercera presentación en el actual calendario de la F1, luego de hacer una gran carrera en el Gran Premio de Japón, donde sumó su primer punto con la escudería francesa, tras tener una gran largada, estar por momentos segundo, reponerse de un duro golpe de Ocon, y batallar para lograr queda en el 10mo lugar.

Luego de una semana de descanso, la activad reanuda en el circuito internacional de Suzuka, donde las prácticas comenzarán el jueves 26 desde las 23.30hs . el viernes la segunda tanda irá desde las 3 am, y la tercera 23.30hs.

La Clasificación se disputará el sábado desde las 3am de la madrugada, donde se conocerá la parrilla de partida, mientras que el Gran Premio de Japón, pautado a 53 giros, y con 307.471 kilómetros en total, está pautado para las 3 AM del domingo.

George Russell (Mercedes), lidera el campeonato luego de dos fechas con 51 puntos, mientras que su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli, lo escolta con 47. Luego vienen las Ferrari, con Charles Leclerc con 34, y Hamilton con 33.