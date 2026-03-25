El piloto argentino Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de la escena mediática, pero esta vez no fue por su desempeño en la pista sino por un gesto en redes sociales que no pasó desapercibido. En plena actividad internacional, el joven mostró que sigue muy de cerca la actualidad del espectáculo.

Mientras viajaba rumbo a Japón para competir en Suzuka con la escudería Alpine F1 Team, el corredor compartió una historia de Instagram que rápidamente se viralizó. Allí se lo veía consumiendo contenido vinculado al escándalo que involucra a Emilia Mernes.

En el video que publicó, Franco Colapinto estaba viendo un análisis del influencer Martín Cirio sobre la polémica que también salpica a Tini Stoessel y María Becerra. Junto al clip, escribió: “Qué corto se me va a hacer el viaje a Japón!!!!”, frase que encendió las redes.

La reacción no tardó en llegar. En cuestión de minutos, usuarios comenzaron a compartir capturas y opinar sobre la intervención de Franco Colapinto en un tema ajeno a su actividad deportiva. Muchos celebraron su espontaneidad, mientras que otros se sorprendieron por su interés en la farándula.

No es la primera vez que el nombre de Franco Colapinto aparece ligado a este tipo de situaciones. Tiempo atrás, también había generado repercusión al mostrarse atento a conflictos del espectáculo argentino, lo que consolidó una imagen cercana a la cultura pop local.

Sin embargo, en esta ocasión el piloto decidió dar un paso atrás. A los pocos minutos de haber subido la historia, Franco Colapinto optó por eliminarla, posiblemente para evitar quedar envuelto en la polémica que rodea a Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra.

¿Colapinto se expuso?

A pesar de la eliminación, el contenido ya se había difundido ampliamente. Las capturas circularon en redes sociales y medios, dejando en evidencia que, en la era digital, borrar una publicación no siempre alcanza para frenar su alcance.

Así, aunque intentó correrse del foco, Franco Colapinto terminó siendo parte del escándalo del momento. Su breve intervención volvió a demostrar que, incluso a miles de kilómetros, sigue conectado con lo que pasa en Argentina.