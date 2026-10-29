La pasión argentina quedó reflejada en una nueva publicidad protagonizada por Franco Colapinto, que sorprendió con una propuesta cargada de referencias a las costumbres nacionales. Entre mates, cábalas y recuerdos futboleros, el piloto de Fórmula 1 se convirtió en el centro de una campaña que buscó conectar con el público desde la identidad y el sentimiento popular.

Uno de los elementos que más se destacan es el mate, un compañero inseparable para millones de argentinos. En medio de una escena vinculada con la actividad en boxes, el corredor recibe este símbolo tan característico, acompañado por detalles que remiten a sus raíces y al orgullo de representar al país en una de las categorías más importantes del automovilismo mundial.

Pero la publicidad no se queda solamente en las tradiciones cotidianas. También aparecen las famosas cábalas argentinas, con una cinta roja contra la envidia que termina formando parte de los objetos que acompañan al piloto. El detalle aporta una cuota de humor y refleja una costumbre que atraviesa generaciones.

La campaña también incluye referencias a Diego Maradona, una de las figuras más importantes de la historia del deporte nacional. La música de fondo, con la canción Me das cada día más, interpretada por Valeria Lynch, remite a recuerdos imborrables para los argentinos y conecta la historia del automovilismo con la emoción que despierta el fútbol.

Otro de los guiños aparece en los carteles de aliento dedicados al joven corredor. Entre los mensajes se destaca el clásico “Vamos pibe”, una expresión que sintetiza el cariño de los hinchas y el entusiasmo que genera Franco Colapinto cada vez que sale a competir en la máxima categoría.

En el comercial también aparecen personas vinculadas con su entorno profesional, como María Catarineu, su representante, y Juan Fossaroli, periodista de ESPN que sigue de cerca la actualidad de la Fórmula 1. Sus participaciones aportan cercanía a una producción que combina situaciones cotidianas con referencias al mundo de las carreras.

La emotiva publicidad de Franco Colapinto

El humor tiene su lugar en el cierre, cuando una abuela se acerca para darle un beso en la mejilla al piloto y le deja una marca de labial. La escena se suma a una serie de situaciones pensadas para mostrar el costado más cercano del deportista, lejos de la tensión que caracteriza a las competencias internacionales.

Con el mensaje “Somos un equipo de 45 millones”, la publicidad busca destacar el acompañamiento de todo un país. La propuesta reúne símbolos populares, recuerdos deportivos y pequeñas costumbres argentinas para transmitir una idea clara: Colapinto no corre solamente por sus objetivos personales, sino también con el apoyo de millones de fanáticos.