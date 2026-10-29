El próximo Gran Premio de México de Fórmula 1 tendrá un protagonista inesperado para los fanáticos argentinos. Gabriele Minì, una de las jóvenes promesas de Alpine, será el encargado de conducir el monoplaza de Franco Colapinto durante la primera práctica libre del viernes, en una oportunidad que marcará un nuevo paso en su carrera deportiva.

Nacido el 20 de marzo de 2005 en Palermo, Italia, el piloto comenzó su camino en el automovilismo desde muy chico, con participaciones en competencias de karting. Su crecimiento fue progresivo y, en 2020, cuando tenía apenas 15 años, consiguió el título del Campeonato Italiano de Fórmula 4, con cuatro victorias durante su temporada debut en la categoría.

Los resultados le permitieron avanzar hacia divisiones superiores y ganar reconocimiento en el ambiente del automovilismo europeo. En 2022 fue subcampeón de la Fórmula Regional Europea, mientras que al año siguiente se incorporó a la Academia Alpine y comenzó a competir en Fórmula 3 con Hitech, donde logró una victoria destacada en el exigente circuito callejero de Mónaco.

¿Por qué reemplazan a Franco Colapinto?

Durante 2024, Minì continuó su desarrollo en Fórmula 3 con Prema Racing y volvió a ubicarse entre los principales protagonistas del campeonato. Su desempeño consolidó su proyección hacia la Fórmula 2, categoría en la que actualmente compite y donde consiguió resultados que reforzaron la confianza de Alpine en sus condiciones para dar el salto a la máxima categoría.

En la temporada actual, el italiano ocupa el cuarto puesto del campeonato de Fórmula 2, con dos triunfos y siete podios. Además, ya tuvo contacto con un monoplaza de Alpine mediante pruebas privadas con el A525, el auto utilizado por la escudería durante 2025. Sin embargo, su participación en México será diferente: por primera vez afrontará una sesión oficial de un fin de semana de Fórmula 1.

La oportunidad responde a una exigencia reglamentaria de la FIA, que obliga a los equipos a ceder sus autos a pilotos novatos durante determinadas prácticas libres. En este caso, Franco Colapinto deberá dejar su lugar en la FP1, mientras que Pierre Gasly ya cumplió con las sesiones correspondientes. Así, Minì tendrá la posibilidad de mostrar su trabajo ante el equipo en condiciones oficiales.

¿Por qué reemplazan a Franco Colapinto?

Antes de viajar a México, el joven destacó la importancia de esta oportunidad y expresó su entusiasmo: “Tengo muchas ganas de subirme al A526 y participar en mi primera práctica libre de Fórmula 1. Después de formar parte de la Academia Alpine durante varios años y progresar por las categorías formativas, competir en una sesión oficial de Fórmula 1 será un momento realmente especial para mí”. También agradeció la confianza de Flavio Briatore, Steve Nielsen y el resto del equipo.

Para llegar preparado, Gabriele Minì trabajó en el simulador y junto a los ingenieros en la sede de Alpine, ubicada en Enstone, Inglaterra. Su objetivo será completar el programa previsto, recopilar información y aportar datos para la puesta a punto del auto. Por su parte, Franco Colapinto volverá al volante durante la segunda práctica libre del viernes, con la mira puesta en recuperar terreno en el GP de México.