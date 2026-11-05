La pasión por Franco Colapinto no conoce distancias y tres fanáticos argentinos lo demostraron con una travesía que tuvo un desenlace inolvidable. Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino recorrieron cerca de 2.000 kilómetros desde Esperanza, Santa Fe, hasta San Pablo, Brasil, a bordo de un Renault 6 modelo 1977, con un único objetivo: estar cerca del piloto argentino durante el Gran Premio de Fórmula 1.

Lo que comenzó como un viaje cargado de ilusión terminó convirtiéndose en una experiencia que difícilmente olvidarán. Los tres santafesinos llegaron a Brasil acompañados por un vehículo de apoyo, un Valiant conducido por Julio Amherdt, y consiguieron llamar la atención con una máquina que se convirtió en parte de su aventura y que bautizaron con el nombre de “La Alpine A527”.

Pero la mayor sorpresa llegó cuando tuvieron la oportunidad de encontrarse cara a cara con el propio Colapinto. Después de participar de una conferencia de prensa en un concesionario Renault de San Pablo, el piloto de Alpine se acercó a los fanáticos, los saludó con una sonrisa y compartió un momento distendido con ellos.

La escena tuvo un condimento especial: Franco no se conformó con conocer la historia del viaje, sino que también quiso ser parte de ella. Se subió al Renault 6, tomó el volante y manejó el vehículo que había recorrido miles de kilómetros para acompañarlo. Una postal inesperada que combinó la pasión de los hinchas con la espontaneidad y la buena onda del joven de Pilar.

Todo el encuentro quedó registrado por el medio brasileño Acelerados, que documentó el momento en el que Colapinto estacionó el Renault 6 y conversó con sus compatriotas. El argentino los felicitó por la travesía y les agradeció, a su manera, el esfuerzo que hicieron para llegar hasta Brasil y acompañarlo en una nueva presentación de la máxima categoría.

La emoción también se trasladó al entorno del piloto. María Catarineu, una de sus representantes, compartió una historia en Instagram y describió el encuentro como “lo mejor del día”.

Así, entre motores, kilómetros y una pasión que cruza fronteras, Colapinto protagonizó una de esas escenas que trascienden lo deportivo. Tres argentinos viajaron desde Santa Fe en un Renault 6 de casi cinco décadas para alentarlo y terminaron llevándose una recompensa inesperada: conocerlo, compartir un momento con él y verlo manejar la máquina que los llevó hasta San Pablo.